Tumore con metastasi regredisce dopo vaccino Covid/ Oncologi: “Meno cellule”

Un tumore con metastasi è clamorosamente regredito dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid alla paziente. Un vero e proprio caso scientifico da approfondire e da studiare accuratamente quello che ha come protagonista una donna di 61 anni residente negli Stati Uniti d’America, affetta da un tumore delle ghiandole salivari. Come si legge sul “Journal for Immunotherapy of Cancer”, in un report a cura dei ricercatori dell’MD Anderson Cancer Center di Houston, a seguito della diagnosi si era provveduto all’operazione e all’avvio della radioterapia, ma pochi mesi dopo le Tac e la biopsia toracica avevano segnalato l’esistenza di metastasi polmonari.

Vaccino mRNA contro Aids/ Moderna annuncia "con orgoglio" il via allo studio clinico

Significa, di fatto, che la malattia aveva preso piede e si era diffusa ad altri organi, peggiorando e crescendo in termini di massa a vista d’occhio, a tal punto che gli oncologi avevano deciso di tentare una cura sperimentale, prima della quale hanno sottoposto la donna alle due dosi di vaccino Moderna, così da tutelarla dal rischio contagio, considerata la sua fragilità dettata da un quadro di salute a dir poco complicato. Incredibilmente, nelle settimane dopo la vaccinazione, tutto è cambiato e le Tac hanno evidenziato una riduzione delle lesioni e un cambiamento nella composizione del tessuto tumorale, nel quale ora campeggiano anche alcune cellule tipiche del sistema immunitario.

Anticorpo monoclonale Sotrovimab "può causare mutazioni Covid"/ Scoperta in Australia

TUMORE REGREDISCE DOPO VACCINO COVID: IL CLAMOROSO CASO DI UNA 61ENNE AMERICANA

Uno scenario incredibile, quello ricostruito sul “Journal for Immunotherapy of Cancer” e che pone l’accento su una piuttosto evidente connessione tra la regressione del tumore e il vaccino contro SARS-CoV-2. Il team di esperti, capitanato da Renata Ferrarotto, numero uno del dipartimento di Oncologia dei tumori della testa e del collo dell’MD Anderson Cancer Center, hanno osservato anche “la notevole riduzione del numero assoluto di cellule tumorali e della frazione di esse che proliferavano in maniera attiva”.

Pfizer o AstraZeneca: chi è più efficace contro Omicron?/ Studio: "Serve un richiamo"

In base a quanto riferito da “Il Messaggero”, il merito dell’accaduto potrebbe essere attribuibile ai linfociti T: l’incremento del loro numero assoluto a seguito dell’inoculazione del vaccino anti-Covid è un segno della risposta del corpo alla vaccinazione e potrebbe spiegare anche la riduzione della malattia oncologica. Del resto, “l’idea che la risposta immunitaria al vaccino abbia stimolato una risposta anche contro il tumore è alla base dell’immunoterapia, l’ultima frontiera della lotta ai tumori che ha ottenuto anche il Nobel per la Medicina nel 2018. Si tratterebbe di una risposta terapeutica migliore delle chemioterapie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA