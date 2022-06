Tumore neuroendocrino del pancreas, malattia di Fedez/ Cos’è? Operazione e come sta il cantante

Malattia di Fedez: cos’è il Tumore neuroendocrino del pancreas

Lo scorso marzo Fedez ha annunciato a milioni di follower su Instagram di essere malato. Quando il cantante si è sentito pronto a condividere il suo dolore con tutti, ha dichiarato: “La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”. La malattia di cui parla Fedez è un tumore molto raro, soprannominato anche NET, che ha costretto l’artista ad un’operazione all’addome al San Raffaele di Milano.

Love Mi, Concerto Fedez e J-AX a Milano/ Scaletta e diretta: pioggia e Mara Sattei...

Ma come sta oggi il cantante dopo l’operazione? “Al 90% va tutto bene – ha spiegato Fedez nel corso della presentazione di Love Mi, il concerto di beneficenza che si terrà il 28 giugno in piazza Duomo a Milano in collaborazione con J Ax e altri cantanti – devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino.”

Tog, cos'è Fondazione per riabilitazione bambini/ Concerto "Love Mi" di Fedez e J-Ax

Fedez, come sta dopo l’operazione?

È stato proprio Fedez a spiegare che il suo “È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci”. L’esame istologico ha però recentemente portato buone notizie, come Fedez ha rivelato in un’intervista: “l’esame non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90 per cento posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori“.

Fedez oggi sta meglio. Il cantante, dopo l’operazione, ha voluto dedicarsi soltanto alla sua famiglia: la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. È però tornato poco alla volta anche ai suoi impegni musicali e ad un’estate che si preannuncia da questo punto di vista ricca di soddisfazioni per lui.

Fedez/ "Love MI? La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Non vedo l’ora"

© RIPRODUZIONE RISERVATA