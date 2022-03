Tumore neuroendocrino pancreas, malattia Fedez/ Sintomi e diagnosi: la testimonianza

Proprio oggi Fedez ha lasciato l’Ospedale San Raffaele dove qualche giorno fa si è sottoposto ad un’operazione dopo la diagnosi di un tumore neuroendocrino del pancreas. È questa la malattia che Fedez sta combattendo e che in questi giorni lo ha costretto in ospedale. Si tratta di una neoplasia rara nota anche come tumore delle cellule insulari, in quanto insorgono nei tessuti endocrini del pancreas.

Una malattia di cui di recente ha parlato anche Andrea Pamparana, giornalista, fondatore del TG5 di cui è stato vicedirettore, scrittore e sceneggiatore. Pochi anni fa l’uomo ha scoperto di avere la stessa malattia del rapper e oggi è sua premura fare informazione sulla malattia, raccontandone anche sintomi e conseguenze. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Pamparana ha raccontato la sua esperienza, partendo dai sintomi che lo avevano preoccupato.

Tumore neuroendocrino pancreas, le parole di Andrea Pamparana

“Facevo fatica a stare seduto, non trovavo mai la posizione, dormivo male. E poi stava durando da troppo tempo. A un certo punto non ce la facevo più.” ha raccontato il giornalista nel corso dell’intervista. Da lì l’inizio delle visite di rito: “Mi fecero tutte le analisi del caso. Oggi abbiamo strumenti diagnostici straordinari. La mattina dopo mi dissero che erano necessari ulteriori accertamenti ma il medico del Pronto Soccorso aveva subito sospettato che si trattasse di un tumore neuroendocrino. Dopo la biopsia, la diagnosi: si trattava di un carcinoide, che è altra cosa rispetto al carcinoma, ben differenziato. In buona sostanza era stato preso nella sua fase iniziale.” Pamparana ha poi subito la stessa operazione alla quale Fedez si è sottoposto qualche giorno fa.

