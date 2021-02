Tumore pancreas, cosa blocca linfociti killer?/ Studio: “interleuchina 17A la chiave”

Importanti passi avanti nella ricerca sul tumore al pancreas. I ricercatori del CeRMS di Torino e del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino hanno scoperto il modo per permettere ai linfociti killer antitumore di infiltrarsi all’interno del tessuto tumorale per eliminarlo. Lo studio, come riferisce AdnKronos, trova spazio sulla prestigiosa rivista internazionale Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Il tumore al pancreas viene definito il “killer silenzioso” dal momento che non presenta sintomi particolari. Quando infatti questi si manifestano, spesso ci si trova di fronte ad uno stadio molto avanzato della malattia.

Questa caratteristica potrebbe dipendere dal fatto che il tumore al pancreas sia caratterizzato da un intricato e differente insieme di cellule e forma il cosiddetto “microambiente tumorale”. Qui vengono accesi numerosi programmi genetici e metabolici che consentono al tumore di crescere e impediscono ai linfociti T Killer antitumore di ‘infiltrarsi’ nel tessuto tumorale, impedendo loro di riconoscerlo ed eliminarlo.

Tumore pancreas, scoperta chiave d’ingresso dei linfociti killer

A guidare la squadra di ricercatori sono stati Paola Cappello e Francesco Novelli, i quali hanno dimostrato che bloccando l’interleuchina 17A si modifica il microambiente tumorale e in particolare il comportamento di un tipo di cellula, i fibroblasti, molto presenti nel tumore al pancreas. Queste contribuiscono a formare un compatto reticolato di fibre che impediscono l’ingresso dei linfociti killer antitumore e la diffusione dei farmaci usati per il trattamento. Gli scienziati torinesi hanno così compreso che in assenza dell’interleuchina 17A, la matrice depositata dai fibroblasti era molto più soffice. Serviranno certamente ulteriori studi per approfondire il ruolo di questa interleuchina nella risposta anti-tumorale nell’ambito del tumore del pancreas ma, come spiega Paola Cappello, “la grande notizia è che anticorpi anti-interleuchina 17A vengono già utilizzati nella pratica clinica per limitare i danni di alcune malattie autoimmunitarie e quindi potrebbero essere combinati con altre strategie per colpire il tumore del pancreas da più parti e rendere più efficienti i diversi trattamenti”. Questi nuovi dati dunque sono fondamentali e rappresentano un passo in avanti per la cura del tumore del pancreas.



