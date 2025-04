Un recente studio ha aiutato a far luce su di un aspetto spesso ignorato – ma al contempo ben noto alla comunità scientifica ed accademica – sui test di imaging ampiamente utilizzati in sanità, rilevando l’attuale incidenza dei tumori causati dalle radiazioni alle quali vengono sottoposti i pazienti: dietro allo studio ci sono i ricercatori dell’Università della California-San Francisco che hanno condotto un ampia revisione che ha incluso in totale più di 61,5 milioni di pazienti e 93 milioni di esami ad imaging; il tutto – e a breve lo vedremo nel dettaglio – scoprendo che i tumori causati dalle tac sono del tutto comparabili a quelli causati dall’abuso di alcool.

Facendo prima di tutto un passi indietro, è bene ricordare che la Tomografia Assiale Computerizzata (appunto, quella spesso chiamata solamente ‘tac’) è la più importante alleata per individuare con precisione i tumori che si insidiano all’interno del corpo dei pazienti: per funzionare – però – richiede l’utilizzo di un liquido di contrasto che si lega alla massa tumorale e reagisce alle radiazioni ionizzanti facendola apparire chiaramente nelle immagini prodotte; entrambi – ovvero il liquido e le radiazioni – però sono definiti come elementi cancerogeni, con un’incidenza che fino a poco tempo fa era del tutto coerente con il principio costi-benefici.

Lo studio sui tumori associati alle tac: “Sono circa il 5% di quelli rilevati nel corso del 2023”

Venendo a noi, i ricercatori californiani con il loro ampio studio hanno scoperto che in realtà l’incidenza dei tumori causati dalla tac è stata ampiamente sottostimata a lungo: dai loro calcoli – infatti – risulta che circa il 5% dei tumori complessivi sia proprio collegato all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con un’incidente che è addirittura 10 volte maggiore se si guarda ai soli neonati e che diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’età del paziente; fermo restando – naturalmente – che sono proprio adulti ed anziani a ricorrere maggiormente a questa tipologia di test ed analisi.

Quel 5% di tumori causati dalle tac – pari a circa 103mila su 94 milioni di test eseguiti nel 2023 – sarebbe circa 3 volte superiore rispetto alle stime precedenti alla studio californiano e i ricercatori precisano anche che si tratta di un dato del tutto coerente a quello relativo al rischio cancerogeno associato al consumo di alcool e all’obesità: ovviamente il fine non è quello di deincentivare l’uso delle tac – trattandosi, appunto, di strumenti fondamentali nella lotta contro il cancro -, quanto piuttosto di scoraggiare gli usi impropri e gli eccessivi dosaggi di radiazioni e liquidi di contrasto.