Tumori, leucemie, asma e malformazioni/ Malattie nella Terra dei Fuochi: report ISS

Per anni si è parlato di malattie connesse alla “Terra dei Fuochi”, area compresa fra Napoli e Caserta e oggetto di smaltimento illegale dei rifiuti: tumore al seno, leucemie, asma e malformazioni congenite, da oggi, sono effettivamente connesse a questa pratica non consentita dalla legge. Lo testimonia un rapporto prodotto grazie all’accordo tra la Procura di Napoli Nord e l’Istituto Superiore di Sanità e illustrato sul web dal procuratore Francesco Greco, dal procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, e dal presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro.

Come riporta l’Huffington Post, per Brusaferro “è necessario sviluppare un sistema di sorveglianza epidemiologica integrata con dati ambientali nell’intera Regione Campania e in particolare nelle province di Napoli e Caserta, così come nelle altre aree contaminate del nostro Paese, in modo da individuare appropriati interventi di sanità pubblica, a partire da azioni di bonifica ambientale”.

PATOLOGIE TERRA DEI FUOCHI: “BONIFICHE IMMEDIATE”

Secondo quanto dichiarato dal procuratore di Napoli Nord, Greco, e ripreso sulle colonne dell’Huffington Post, le bonifiche “devono partire immediatamente. Quella presente in quella fascia di territorio è l’emergenza più importante per Caserta e Napoli dopo il Covid”. Proprio la suddetta testata giornalistica rivela che la mortalità e l’incidenza del tumore al seno è “significativamente maggiore tra le donne dei Comuni inclusi nella terza e quarta fascia” come per “l’ospedalizzazione per asma”, di per sé già alta rispetto al resto del territorio in tutti e 38 i Comuni che danno vita alla porzione territoriale denominata “Terra dei Fuochi”, ma che cresce di molto nella terza e quarta fascia. “Anche le malformazioni congenite, già numerose, sono maggiori nei Comuni di livello 4, rispetto al primo”. Tuttavia, vi è poi il dato relativo “all’incidenza delle leucemie e dei ricoverati per asma nella popolazione da 0 a 19 anni, che aumenta significativamente passando dai Comuni della classe 1 a quelli della classe successiva, con il rischio maggiore nei comuni di classe quattro”.



