Tunisi, doppio attentato kamikaze/ Video, bombe vicino polizia e ambasciata Francia

Un doppio attentato kamikaze ha sconvolto la capitale della Tunisia (Tunisi) poco fa, nel mirino una stazione di polizia e probabilmente l’ambasciata della Francia: un attentato suicida si è fatto esplodere nel pieno centro lungo Avenue Bourghiba (vicino all’ambasciata francese all’ingresso della Medina) spiega Al Jazeera su fonti del Ministero degli Interni. Non solo, purtroppo l’esplosione ha colpito un auto delle forze di sicurezza della Capitale con almeno 5 feriti, tre civicili e due poliziotti. Il panico si è generato immediatamente a Tunisi con il ritorno dell’orrore terrorismo dopo il vile attentato di Susa il 26 giugno 2015 e quello al Museo del Bardo del 18 marzo sempre 2015, entrambi rivendicati dall’Isis. Ad aumentare il terrore a Tunisi, un secondo kamikaze è successivamente entrato in azione nella capitale tunisina, facendosi esplodere contro la sede della Polizia giudiziaria.

TUNISIA, DOPPIO ATTENTATO NELLA CAPITALE

Non è ovviamente ancora chiaro di che matrice possa trattarsi il doppio attentato kamikaze contro la capitale della Tunisia ma è di certo ascrivibile al pericolo terrorismo: diversi feriti e forse anche una vittima nel bilancio ancora drammaticamente provvisorio dell’azione assai ben congegnata andata in scena questa mattina. Un poliziotto ha spiegato alla Afp che a provocare il primo scoppio «è stato un kamikaze, che ha preso di mira una pattuglia della polizia a via Charles de Gaulle»: per quello che riguarda invece il secondo attacco, un altro kamikaze avrebbe lanciato una bomba all’interno della caserma El Gorjani, dopo aver tentato, pare senza successo, di entrare nell’edificio militare. Secondo i dati del ministero dell’Interno il bilancio finale del duplice attacco è di 9 feriti, tra cui tre civili ma si parla anche di un poliziotto morto (non confermato ancora) a seguito della prima bomba suicida di qualche ora fa.

Two suicide bombers blow themselves up in separate attacks on security forces in Tunisia’s capital, killing one police officer and wounding several other peoplepic.twitter.com/oaJLpcx1Hk — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 27, 2019





