Choc in provincia di Pavia dove un tunisino ha sfondato la vetrina di un bar dopo che ha ricevuto un liquore annacquato

Gravissimo episodio avvenuto negli scorsi giorni in quel di Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, dove una donna è rimasta ferita dopo un uomo a bordo di un’auto, un tunisino, l’ha travolta mentre si trovava in un bar. L’episodio, come riferito dal quotidiano Il Giorno, si è verificato presso l’Antica Caffetteria ed è stato rilanciato in queste ore dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il leader della Lega e vicepresidente del consiglio, Matteo Salvini. Pubblicando un video girato pochi minuti dopo il drammatico scontro, il leghista commenta: “Nessuno sconto, nessuna tolleranza. CARCERE ed ESPULSIONE”.

Mamma investì il figlio di 18 mesi, Procura archivia il caso/ "Non va condannata, ha già ergastolo interiore"

La scena che si sono trovati di fronte le forze dell’ordine ma anche i soccorsi, è stata di un caos più totale, e tra l’altro i carabinieri sono stati costretti ad intervenire per evitare il peggio, visto che la folla ha iniziato ad inveire contro lo stesso tunisino, urlando contro di lui. A sorprendere è il motivo che sarebbe alla base di questo gesto: sembra infatti che l’uomo avrebbe chiesto un liquore al barista, ma secondo il cliente sarebbe risultato annacquato.

Migranti: è record nel biennio 2023-24/ I dati Istat: "+31,1% di accessi, boom anche negli espatri"

TUNISINO SFONDA VETRINA BAR CON L’AUTO: COSA E’ SUCCESSO

A quel punto sarebbe uscito dal locale, sarebbe salito sulla sua auto, ed avrebbe quindi sfondato la vetrina del pubblico esercizio. L’episodio si è verificato attorno alle ore 20:00 di lunedì 16 giugno, e al termine di questa manovra senza senso ha preso in pieno una donna di 51 anni, ma anche il suo compagno e altre persone, che si trovavano sedute ad un tavolino.

Ad avere la peggio è stata la prima che ha ricevuto in pieno la vettura e che è stata posi soccorsa in condizioni gravissime: portata in ospedale a Como secondo quanto riferito dal ministro Salvini le sarebbe stata amputata una gamba. Il 34enne tunisino nel frattempo è stato fermato dai carabinieri e poi arrestato in attesa di un processo e speriamo, di una giusta condanna.

USA: tempesta estiva porta la neve in Montana/ Attesi fino a 60 cm e raffiche di vento: rischio blackout