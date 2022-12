Tuo, Simon/ Su Rai 2 il film con Nick Robinson e Jennifer Garner

Tuo, Simon, film di Rai 2 diretto da Greg Berlanti

Tuo, Simon è la commedia del 2018 diretta da Greg Berlanti che verrà trasmessa da Rai 2 oggi, 5 dicembre, in prima serata a partire dalle ore 21.20. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo “Non so chi sei, ma io sono qui” (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda) di Becky Albertalli, la cui sceneggiatura è stata curata da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker.

Un film che vede protagonisti Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Miles Heizer e Logan Miller. Josh Duhamel e Greg Berlanti hanno lavorati insieme nella commedia Tre all’improvviso, inoltre, per il regista che è soprattutto sceneggiatore e produttore, questo lavoro rappresenta il terzo film girato nella sua carriera. Sicuramente si tratta di un film interessante che è adatto a tutto il pubblico dai più grandi ai più piccini con alcuni passaggi davvero molto interessanti e intensi.

Tuo, Simon, la trama del film

Leggiamo la trama di Tuo, Simon. Simon Spier è un ragazzo di diciassette anni, che vive con la famiglia, frequenta il liceo e trascorre il tempo libero con gli amici Leah, Abby e Nick, senza aver rivelato mai a nessuno la sua omosessualità.

In rete, intrattiene una relazione online con Blue, un ragazzo gay che non ha mai conosciuto ma di cui è segretamente innamorato, per questo cerca di trovare. Un giorno, utilizza il computer della biblioteca per scrivere una mail a Blue, ma per evitar di farla leggere al professore di matematica, chiude il pc e va via.

Un compagno Martin, che utilizza il computer dopo di lui legge la mail e fa delle foto, con cui ricatta Simon, minacciandolo di rivelare il suo segreto se non lo aiuta a conquistare Abby. Intanto, Simon continua la sua ricerca e intuisce che Blue potrebbe essere Bram, un suo compagno di classe, ma dopo aver visto quest’ultimo con una ragazza.

Nel frattempo, Martin dopo essersi dichiarato ad Abby riceve un rifiuto, il ragazzo per ripicca pubblica la lettera di Simon, che inizia a essere preso in giro da tutti e bloccato da Blue.

Il giorno di Natale, Simon decide di dichiarare di essere gay a tutta la famiglia e si scusa anche con gli amici per il suo comportamento. In un post, Simon dice a Blue che se vorrà incontrarlo lo aspetterà al luna park, sulla ruota panoramica e su quest’ultima scoprirà che si tratta del compagno di classe Bram.











