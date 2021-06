Tuono Pettinato è morto/ Il fumettista Andrea Paggiaro ucciso da un brutto male

È morto a 44 anni il fumettista Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro. Il mondo del fumetti è in crisi per una perdita arrivata davvero troppo presto visto che uno degli illustratori più conosciuti del fumetto italiano è morto all’età di 44 anni a causa di un male contro cui lottava da tempo. Classe 1967, nato a Pisa, Tuono Pettinato ha collaborato, tra gli altri, anche con XL, Animals e Linus. Proprio secondo Fumettologica, Tuono Pettinato è mancato a seguito di una lunga malattia e questo fa ancora più male. Paggiaro è sicuramente uno dei più importanti fumettisti della sua generazione soprattutto grazie alla sua versatilità non solo nei temi ma anche nelle passioni. Dalle citazioni cinematografiche a quelle letterarie, dalla musica alla cronaca, ha portato a casa nel corso degli anni una serie di premi che sono prova della sua bravura.

Tuono Pettinato è morto a 44 anni

In particolare, nel 2014, Tuono Pettinato ha vinto il Premio Nuove Strade al Napoli Comicon e nel 2014 quello come Miglior autore unico a Lucca Comics & Games. Sul podio è arrivato dopo un percorso intenso di studi iniziato con il DAMS di Bologna e che è andato avanti con la fondazione del gruppo Superamici con Ratigher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol & Mirco, il gruppo di lavoro diventato poi Fratelli del Cielo. Tra le sue opere più importanti c’è Corpicino “storia di un delitto efferato, un infanticidio, e della forza del giornalista Martinelli”. Intorno a lui, sui social, si sono stretti alcuni artisti come Tito Faraci, Fran De Martino e Natangelo. A lui si è unito anche Rizzoli Lizard che lo ha ricordato sui social scrivendo: “Qualcuno ha perso un amico. In tanti hanno perso un grande autore. Ciao Andrea”.

