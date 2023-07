Tupac Shakur: riaperta l’indagine sulla morte/ Perquisita una casa a Henderson, Las Vegas

Le indagini sulla morte del celebre musicista hip hop Tupac Shakur, noto anche con i nomi di 2Pac e Makaveli, sono state riaperte dopo 27 anni dal decesso. Sembra, infatti, che le autorità del Nevada, stato in cui il musicista fu freddato con quattro colpi d’arma da fuoco, abbiamo notificato nella nottata di lunedì una perquisizione di un’abitazione privata nella città di Henderson, vicino a Las Vegas. Di fatto, a quasi trent’anni dalla morte dell’icona dell’hip hop Tupac Shakur si potrebbe giungere ad una qualche spiegazione concreta per quello che è rimasto per tutti questi anni un omicidio irrisolto, su cui nessuno sembrava star indagando.

Com’è morto e chi era Tupac Shakur

Insomma, la morte di Tupac Shakur potrebbe presto giungere ad una soluzione dopo che per lungo tempo sembra essersi incagliata con un nulla di fatto. Non è chiaro, ad ora, quali fossero i reali scopi della perquisizione, né cosa gli agenti della polizia del Nevada siano riusciti a rinvenire a casa dell’ignoto perquisito, ma secondo fonti interne sarebbe dovuto al fatto che le indagini sono appena partite, con un quadro accusatorio che per ora è ancora piuttosto difficile da definire chiaramente.

Tupac Shakur è stato, a tutti gli effetti, uno degli artisti più influenti ed apprezzati della scena hip hop mondiale, con una carriera che è durata appena 5 anni ma ha portato ad oltre 75 milioni di dischi venduti. Una vita, tuttavia, legata anche a filo doppio alla criminalità afroamericana della fine degli anni ’90 e che l’ha portato a scontrarsi anche con il rapper Notorius B.I.G. e con la scena dell’East Coast americane. Tupac Shakur è morto il 7 settembre 1996 mentre si trovava in auto con il suo produttore Marion ‘suge’ Knight assieme ad un convoglio di oltre 10 auto, di ritorno dall0incontro di boxe tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Sulla strip di Las Vegas, un’auto bianca con a bordo quattro uomini (secondo le autorità) ha affiancato quella di 2Pac, aprendo il fuoco e colpendo quattro volte il musicista, attinto da almeno 2 proiettili al petto.

