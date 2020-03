Turbo/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks (oggi, 31 marzo 2020)

Turbo va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata dalla Dreamworks Animation e distribuita dalla casa cinematografica Twenty Century Fox nell’anno 2013 con la regia di David soren il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Darren Lemke e Robert D. Siegel. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Henry Jackman ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Chris Stover. Nella versione originale di questo film il doppiaggio è stato affidato diversi attori piuttosto famosi ed apprezzati dal grande pubblico tra cui Ryan Reynolds, Paul Giamatt, Michael Pena, Luis Guzman e Bill Harder.

Turbo, la trama del film

Ecco la trama di Turbo. Teo oppure come ama farsi chiamare lui, Turbo, è una chiocciola che vive in un tranquillo orto insieme ai propri simili portando avanti un’esistenza che lo vede collaborare in una importante azienda insieme a tuo fratello. Tuttavia il suo più grande desiderio è quello di riuscire a diventare uno straordinario pilota di Formula 1 in quanto ama tantissimo la velocità. Una cosa indubbiamente non semplice per lui e soprattutto per le caratteristiche della sua specie ma questo non lo fa desistere ed anzi continua a covare questo suo grandissimo sogno finendo anche per diventare una sorta di zimbello della comunità. Un giorno in maniera del tutto casuale si ritrova nel bel mezzo dell’autostrada che passa nelle vicinanze dell’orto dove lui vive insieme al fratello e viene scaraventato praticamente in una via secondaria per via dello spostamento d’aria provocato dal passare delle auto. In maniera del tutto casuale Turbo si troverà quindi all’interno di una macchina da corsa che sta per prendere parte ad una gara clandestina.

Durante la gara Turbo viene non solo sballottato pericolosamente da una parte all’altra della vettura ma anche soprattutto sarà ha costretto ad inalare i gas di scarico della turbina della automobile. Una volta terminata questa incredibile esperienza la piccola chiocciola riuscirà ad uscire dall’automobile e soprattutto a far ritorno presso ha la sua abitazione per riposare. Il mattino seguente però si renderà conto che nulla è più come prima ed anzi la sua genetica sembra essere stata completamente trasformata dall’esperienza in quanto si ritrova ad avere delle forme fisiche che ricordano quelle di un’automobile. Questa però non è la sola differenza rispetto al suo passato in quanto è diventato anche estremamente veloce il che lo porterà ad avere delle problematiche piuttosto serie per quanto concerne la gestione del lavoro con i propri simili tant’è che verrà cacciato via insieme a suo fratello. Tuttavia questa sarà l’inizio di una incredibile avventura che porterà il piccolo Turbo a diventare effettivamente una star della velocità e quindi delle competizioni.

Video, il trailer di Turbo





© RIPRODUZIONE RISERVATA