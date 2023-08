Turbolenza su volo Milano-Atlanta di Delta Airlines:11 feriti/ “Cabina imbrattata di sangue”

Scene di panico registrato nelle scorse ore su un volo della Delta Airlines partito da Milano e destinato ad Atlanta, negli Stati Uniti: a causa di una violenta turbolenza undici persone fra equipaggio e passeggeri sono rimasti ferite e si trovano attualmente ricoverate in ospedale negli Stati Uniti.

A dare la notizia è stata la stessa compagnia area, così come si legge sul sito de Il Mattino: “I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i passeggeri clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta – le parole del portavoce della compagnia – la nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni”. Il numero dei feriti resta comunque poco chiaro, visto che Delta Airlines cita solo le undici persone ricoverate, sui 151 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio, ma non si sa se altri hanno avuto bisogno di cure.

Stupro di Palermo/ Garante privacy: "Aperta istruttoria sui siti che hanno pubblicato nome della ragazza"

TURBOLENZA SU VOLO DELTA AIRLINES: IL RACCONTO DI DUE PASSEGGERI

Il volo in questione era il Delta 175, un Airbus 350-900 che è stato costretto ad affrontare “una severa turbolenza“ a circa 60 chilometri di distanza dall’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, mentre lo stesso si trovava in fase di discesa, pronto all’atterraggio presso lo scalo americano. Un volo che è stato decisamente travagliato visto che lo stesso era decollato con circa tre ore di ritardo (doveva partire alle ore 11:55), a seguito di una prima turbolenza presente nei cieli europei.

Caffè a 70 centesimi a Savona se porti la tazzina da casa/ Titolare “Ecco come è nata l'idea”

Secondo quanto riferito da una coppia di passeggeri a Fox 5, sono stati almeno una dozzina i feriti, quasi tutti con colpi alla testa: «La cabina era imbrattata di sangue e per due ore siamo stati trattenuti a bordo per dare modo ai soccorritori di intervenire. Siamo così spaventati che abbiamo proseguito il viaggio in auto», hanno raccontato. L’aereo, vista la situazione, è stata costretta ad un atterraggio di emergenza.

LEGGI ANCHE:

Antonio Di Fazio condannato per violenza sessuale/ Motivazioni sentenza: "Continua a denigrare vittime"

© RIPRODUZIONE RISERVATA