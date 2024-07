Turbolenze violente su un volo dalla Spagna al Paraguay/ Atterraggio di emergenza: ci sono 30 feriti

Incubo per i passeggeri di un volo partito da Madrid, in Spagna, e diretto a Montevideo, in Paraguay, a causa di alcune violente turbolenze che sono sopraggiunte mentre l’aereo si trovata sopra l’oceano Atlantico. A causa degli scossoni, come riportato da Adnkronos, alcune persone a bordo hanno riportato traumi alla testa e ferite al viso. È per questo motivo che i piloti sono stati costretti a optare per un atterraggio di emergenza in Brasile, così da consentire che i malcapitati potessero essere assistiti.

Al momento dell’arrivo a Natal, città scelta per l’atterraggio di emergenza, in pista c’erano diverse ambulanze. In totale i passeggeri che hanno avuto bisogno di cure sono stati 30, di cui 10 sono stati trasportati in ospedale perché le loro condizioni erano più serie. Nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita, ma la paura è stata tanta per le 325 persone che erano a bordo del volo UX045 operato da Air Europa con un Boeing 787-9.

Volo con turbolenze provoca feriti: non è la prima volta

Le preoccupazioni dei passeggeri del volo dalla Spagna all’Uruguay vittime di violente turbolenze erano in tal senso giustificate, perché proprio di recente ci sono stati episodi simili ancora più gravi. Qualche settimana fa infatti su una tratta da Londra a Singapore operata da Singapore Airlines un inglese di 73 anni è morto di infarto proprio a causa dello spavento, mentre ben 53 persone sono rimaste ferite. I video del velivolo sporco di sangue in più punti è diventato subito virale, scatenando il panico in molti. Anche in un volo di Qatar Airways che collegava Doha a Berlino, per lo stesso motivo, si sono registrati 12 feriti.

È da precisare comunque che le turbolenze di questo genere sono piuttosto rare, anche se nel recente periodo sembrano verificarsi con più frequenza, tanto che gli esperti ritengono che possa essere causato dal cambiamento climatico.











