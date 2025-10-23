Medio Oriente: Turchia allineata con gli USA, ma non rompe con Hamas e tiene a distanza Netanyahu. Ecco come ha assunto un ruolo centrale nell’area

Sostiene la Siria, ha contribuito all’accordo per Gaza, tiene i rapporti con i Paesi turcofoni, ma quella della Turchia non è una politica imperiale, neo-ottomana: Erdogan, spiega Valeria Giannotta, direttore scientifico dell’Osservatorio Turchia del CeSPI, sa che per garantire stabilità e sicurezza al Paese deve cercare di tenere buoni rapporti con i vicini e normalizzare il Medio Oriente e lo sta facendo con il placet degli americani, con i quali è sempre più allineato.

L’accordo per Gaza sembra sempre più fragile e non è detto né che Hamas accetterà il disarmo, né che Netanyahu non faccia prevalere la voglia di tornare a bombardare; se si dovesse risolvere la questione palestinese, però, i rapporti fra Ankara e Tel Aviv tornerebbero a pieno regime. Nonostante gli scontri sulla guerra nella Striscia i rapporti commerciali non si sono mai interrotti.

La Turchia tutor della Siria e protagonista dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza: come è cambiato il ruolo del Paese in questi mesi?

In questo grande gioco del processo di pace per Gaza i circoli occidentali non hanno fatto emergere il ruolo della Turchia. Basta un episodio per capirlo: quando è circolata la voce che Netanyahu sarebbe arrivato a Sharm El Sheikh, dove era prevista la firma dell’accordo, Erdogan ha ordinato al suo aereo di non atterrare: è restato in volo fino a che non è arrivata la conferma che il premier israeliano non sarebbe arrivato. La Turchia vuole per sé un ruolo di stabilizzatore dell’area perorando la causa palestinese.

Da cosa lo si deduce?

Rimanendo a quello che sta succedendo in questi giorni ad Ankara, si sta discutendo dell’invio di un contingente, non si capisce se armato o meno, per aiutare Hamas a reperire i cadaveri degli ostaggi da restituire a Israele. La Turchia ha giocato un ruolo riconosciuto pubblicamente dagli Stati Uniti a Sharm El Sheikh. Dopo l’assemblea generale delle Nazioni Unite c’è stato un incontro molto importante tra Trump e Erdogan in cui si sono siglati accordi di una certa rilevanza. sia dal punto di vista economico che energetico, ma soprattutto c’è un evidente allineamento tra il posizionamento americano e quello turco nella regione.

In cosa lo si vede?

L’accordo di Washington ha portato la pace tra Azerbaijan e Armenia, legittimando il corridoio di Zangezur, e riconoscendo alla Turchia, come Paese di transito, il ruolo di collettore chiave per quanto riguarda la logistica mediorientale. Trump ed Erdogan su questo sono perfettamente allineati. Lo stesso avviene in Siria. Anche riguardo agli F16, prima negati ad Ankara, c’è stato un reinserimento dei turchi nel programma. Sostanzialmente Stati Uniti e Turchia sono dalla stessa parte.

Sulla questione palestinese, però, le idee non coincidono: come sono i rapporti con gli USA da questo punto di vista?

Trump è incondizionatamente dalla parte di Netanyahu, ma gli USA riconoscono il ruolo della Turchia come mediatore, come agevolatore: prima che Hamas accettasse le condizioni di pace, Trump ha chiamato Erdogan per facilitare le trattative.

La Turchia, con la sua influenza, è diventata il nemico numero uno di Israele?

Uno scontro diretto tra Israele e Turchia non è possibile. Quello turco è il secondo esercito più grande nella NATO. Certo, le linee di frizione rimangono indipendentemente dalla Palestina, basta pensare alle acque attorno a Cipro. Anche lì, però, il progetto del gasdotto EastMed, siglato intorno al 2017, aveva isolato la Turchia, ormai è su un binario morto. All’epoca c’era una forte tensione della Turchia con l’Egitto, oggi invece tengono esercitazioni militari insieme. Si parla anche dell’acquisizione da parte egiziana di droni turchi. La tesi che Erdogan sia diventato il nemico numero uno di Israele non mi convince.

Perché?

Da quando c’è Erdogan al potere il rapporto Turchia-Israele è fatto di up and down, all’insegna del realismo e del pragmatismo, tant’è vero che il commercio e anche la cooperazione militare sono andati avanti fino a un certo punto, così come la cooperazione energetica. Poi tutto si è raffreddato a causa della vicenda di Gaza. Quando Trump nel 2017 spostò l’ambasciata USA a Gerusalemme scese il livello delle relazioni diplomatiche e lo stesso è successo in altre occasioni. Però Turchia e Israele nascono come i due principali avamposti dell’Occidente nella regione.

In Medio Oriente c’è un allineamento delle politiche turche con quelle americane, ma gli Stati Uniti sono amici di Netanyahu e Ankara no: come si risolve questa contraddizione?

Erdogan per Trump è un interlocutore fondamentale nella regione, anche se a livello bilaterale rimangono ancora nodi da sciogliere. La consapevolezza da parte turca è che non conviene sovvertire l’ordine dell’area per quanto sia fragile e delicato. La Turchia è un Paese circondato dai problemi ai suoi confini: non le conviene pestare i piedi a Israele. E poi bisognerà vedere fino a quando continuerà il governo Netanyahu.

La Siria è sotto la protezione turca, a Gaza la Turchia ha contribuito all’accordo per il cessate il fuoco e potrebbe far parte della forza di interposizione per garantire la sicurezza nella fase di transizione. Netanyahu accetterebbe la presenza turca nella Striscia? Non rischierebbe di sentirsi accerchiato da Ankara?

I turchi arriverebbero con un mandato internazionale, con il placet dell’ONU in seguito ad accordi. Circolavano voci per cui erano pronti a inviare soldati a sostegno dei jihadisti, ma al momento sono speculazioni. E se gli israeliani non li avessero voluti nella Striscia non li avrebbero neanche accettati come mediatori nelle trattative. Credo comunque che Netanyahu a Gaza vorrebbe avere carta bianca per continuare a fare quello che ha sempre fatto e che secondo me continuerà a fare: non credo che questo cessate il fuoco reggerà molto, anche perché non sarà così facile disarmare Hamas.

La Turchia premerà per il disarmo?

La Turchia non ha mai considerato Hamas come un’organizzazione terroristica, ma come un movimento di resistenza e ha contatti diretti con l’ala politica dell’organizzazione palestinese. Non escludo che non si offra per dare riparo ad alcuni esponenti di Hamas, come ai palestinesi rilasciati che non potranno rimanere in Palestina.

Il contributo all’accordo per Gaza è un punto di svolta importante della politica estera di Erdogan in senso neo-ottomano?

Quando si parla di neo-ottomanismo non sono molto d’accordo. Prima di Erdogan, durante i regimi politici ancora imperniati sul Kemalismo, la Turchia era isolazionista, si pensava che dovesse guardare solo all’Occidente, perché era il postulato del fondatore della nazione. Erdogan dagli anni 2000, in piena globalizzazione, ha tentato di scardinare questa visione, consapevole che i rapporti con i vicini possono avere ripercussioni dirette sul Paese. Quando si è trovato circondato da sempre più sacche conflittuali ha adottato un approccio più mirato alla mediazione e alla normalizzazione, a difesa dell’interesse nazionale, per mantenere la stabilità e la sicurezza della Turchia, consapevole che anche i traffici economici e il business dipendono dalla stabilità dell’area. Non credo che abbia un approccio imperiale, anche se sfrutta il legame storico che grazie all’impero si è creato con certe aree.

La Turchia, insomma, non potrà essere il nuovo Iran per Israele?

No, anzi, quando verrà risolta la questione palestinese i rapporti fra Turchia e Israele verranno ripristinati a pieno. È sempre stato così: anche nel contesto attuale i rapporti commerciali non si sono mai interrotti.

(Paolo Rossetti)

