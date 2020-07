Turchia, Erdogan fonda la propria polizia/ Vigilerà sulla morale e sulla fede

Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, ha ufficialmente fondato un suo corpo di polizia, denominato “i vigilanti di quartiere”; trattasi di persone armate, dotate di pistola, con indosso una polo marrone che li rende in tutto e per tutto simili alle celebri camicie brune della Germania nazista. Il loro compito è molto chiaro: pattugliare le vie e le piazze nelle ore notturne, redarguire le persone in stato di ebbrezza e i nottambuli che si lasciano andare a schiamazzi che potrebbero disturbare il sonno dei cittadini che dormono. L’11 giugno scorso il Parlamento ha votato a favore di una legge che, di fatto, dà più ampi poteri a questa sorta di agenti locali, i quali, nel frattempo, sono decisamente cresciuti in termini numerici negli ultimi mesi; se, infatti, a gennaio se ne contavano 21.300, nel solo mese di luglio ne sono stati assunti ben 8.200. Il motivo è presto spiegato: serve una maggiore e più accurata sorveglianza nelle grandi città situate nella porzione occidentale dello Stato.

TURCHIA, ERDOGAN CREA LA SUA POLIZIA: MA LA DELINQUENZA È IN CALO

La legge alla quale accennavamo sopra ha specificato meglio le mansioni della polizia creata dal presidente Erdogan, autorizzandola a “prendere misure preventive fino all’arrivo della polizia in caso di manifestazioni, cortei o incidenti che costituiscono un rischio per l’ordine pubblico”. Come precisa meglio “Il Fatto Quotidiano”, la legge permetta anche ai vigilanti di fermare un veicolo o una persona sulla base di “motivi ragionevoli”, soprattutto se si sospetta un reato o un delitto. Se il soggetto è colto in flagranza di reato, i vigilanti sono autorizzati a ricorrere alla forza ed eventualmente a fare uso dell’arma da fuoco ricevuta in dotazione. Una scelta che rimane tuttavia incomprensibile di fronte ai dati diramati dal ministero degli Interni, secondo cui la delinquenza in Turchia è in calo: nel 2018 si è registrato il 19% in meno di furti rispetto all’anno antecedente e addirittura il 26% in meno di rapine. Inoltre, nel 2019 nel Paese vi era un poliziotto ogni 211 abitanti: nessun’altra nazione in Europa ha questa media.



