Turchia, ok all’ingresso della Svezia nella NATO/ Erdogan cambia idea: “C’è l’accordo”

La Turchia dà l’ok per l’ingresso della Svezia nella NATO. Ad annunciarlo è stato Jens Stoltenberg, segretario generale dell’Alleanza Atlantica: “Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l’ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile”. Le parole sono arrivate al termine dell’incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia. “Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti passi avanti su come implementare la lotta al terrorismo, lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull’export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse”, ha aggiunto Stoltenberg.

Erdogan "Svezia nella Nato? Prima Ue apra alla Turchia"/ Il ricatto e la reazione di Bruxelles

Il segretario generale ha spiegato ancora: “Oggi è un giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratificazione avvenga il prima possibile. Ma non è mio compito dare dei tempi su quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rispettare i tempi del Parlamento turco. Budapest ora resta l’altro Paese a dover dare luce verde. Credo che il problema dell’Ungheria verrà risolto”.

GUERRA NATO-RUSSIA/ E ora l'arbitro della partita nucleare diventa la Cina

Biden: “Pronto a collaborare con Erdogan”

Anche Joe Biden ha voluto commentare la notizia dell’ok della Turchia all’ingresso della Svezia nella NATO: “Accolgo con favore la dichiarazione rilasciata dalla Turchia, dalla Svezia e dal Segretario generale della Nato, sull’impegno del presidente Erdogan a dare il via libera all’adesione di Stoccolma”. Il presidente ha aggiunto: “Sono pronto a collaborare con il presidente turco e il suo Paese per rafforzare la difesa nell’area euro-atlantica. Non vedo l’ora di dare il benvenuto al Primo Ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32° alleato nella Nato”. Poi, un ringraziamento a Stoltenberg “per la sua ferma leadership”.

Chiese in sposa la figlia di Obama offrendo 500 mucche/ Guerriero Masai rinnova la proposta

Nel corso di una conferenza stampa prima del vertice Nato a Vilnius, Erdogan aveva “ricattato” la NATO, affermando: “Per prima cosa, apriamo la strada per la Turchia nell’Unione europea e poi apriamo la via per la Svezia come abbiamo fatto con la Finlandia”. Tobias Billström, a Le Figaro, aveva affermato pochi giorni fa: “Abbiamo rispettato efficacemente tutti i nostri impegni dal vertice della NATO a Madrid un anno fa. Comprendiamo i timori di Ankara per il terrorismo. Ma il nostro approccio alla Turchia è stato costruttivo. Abbiamo appena approvato una legislazione antiterrorismo più severa. Abbiamo revocato l’embargo sulle armi. Non c’è quindi motivo per continuare questo blocco. Fortunatamente, contiamo sul fortissimo sostegno dei nostri alleati dell’Alleanza. Perché la Svezia sarà un membro leale e impegnato della NATO”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA