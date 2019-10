Turchia, raid in Siria/ Erdogan annuncia offensiva, curdi: “Colpite aree civili”

Turchia, raid in Siria: iniziata l’invasione anti-curdi, il presidente Recep Erdogan ha annunciato l’avvio delle operazioni militari. Come riportano le agenzie di stampa di Ankara, l’attacco militare turco si è concentrato nella zona nord-est: registrate esplosioni nella località di Ras al-Ain, dove sono concentrate le postazioni delle YPG (Milizie curde di protezione popolare”. Su Twitter, il portavoce dei combattenti curdi ha sottolineato che «sono stati lanciati raid sulle aree civili, c’è grande agitazione tra gli abitanti della regione». Le immagini diffuse dalla televisione turca mostrano una grande coltre di fumo che si leva dalla parte siriana del confine, ma sono state segnalate esplosione anche in altre zone della Siria. Come evidenziato da Erdogan, l’operazione chiama in causa anche l’Esercito libero siriano, un gruppo ribelle sunnita che già in precedenza aveva preso parte a offensive turche anti-curdi.

TURCHIA, RAID IN SIRIA: “COLPITE AREE CIVILI”

«Un’operazione contro minacce terroristiche», ha aggiunto Recep Erdogan, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: ricordiamo infatti che i media siriani avevano reso noto che 5 mila soldati delle forze speciali turche erano pronti ad entrare nel nord-est del Paese con decine di convogli di blindati. Ansa riporta che le autorità curdo-siriane hanno annunciato una mobilitazione in tutta la zona per respingere le minacce dell’esercito di Ankara dei suoi mercenari di «attaccare la regione frontaliera siriana nord-orientale». «Invitiamo le componenti della nostra gente a spostarsi verso la zona di confine per assicurare la resistenza in questo delicato momento storico», recitava il comunicato dell’amministrazione curda, che ha proclamato «uno stato di mobilitazione generale per tre giorni». L’obiettivo dell’operazione orchestrata dalla Turchia è quella di creare una zona cuscinetto che allontani i curdi dal confine con la Turchia, trasferendo al confine migliaia di profughi siriani scappati dalle violenze della guerra.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA