Si riapre lo scandalo calcioscommesse nel calcio turco. Questa volta squalificati 102 calciatori professionisti

Il caso calcioscommesse scoppiato in Turchia

Dopo neanche un mese torna a fare notizia lo scandalo calcioscommesse che ha colpito il calcio turco, dopo l’accusa e il deferimento di diversi arbitri, tra cui anche numerosi impegnati nelle partite di Super Lig, la Federazione ha deciso la squalifica temporanea per 102 calciatori di diverse categorie. La sentenza è arrivata dopo un deferimento arrivato da parte della commissione disciplinare della Federazione nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al carcere per 7 arbitri professionisti e il presidente dell’Eyupspor, ora colpito da una pesante penalizzazione.

La sentenza per tutti i 102 calciatori dei campionati turchi vanno da un minimo di 45 giorni ad un massimo di un anno per quelli più coinvolti, le accuse sono molto simili a quelle portate nei confronti degli arbitri, ovvero quelle di falsificazione dei risultati sportivi su cui avevano scommesso o su cui avevano consigliato di puntare. Bisognerà però ancora capire se dietro a questo scandalo di calcioscommesse ci sia un piano più grande guidato da qualche associazione a delinquere o ancora peggio se tutto sia stato fatto per favorire una o più squadra in particolare.

I giocatori del Galatasaray coinvolti nello scandalo calcioscommesse

Tra i giocatori coinvolti nello scandalo calcioscommesse sono stati individuati anche due nomi importanti del calcio turco e della nazionale, guidata da Vincenzo Montella, entrambi sono membri della squadra campione in carica e che negli ultimi anni sta dominando i campionati ma con molte polemiche. Il primo è Eren Elmali, terzino o esterno sinistro turco di venticinque anni del Galatasaray e della nazionale che quest’anno ha già giocato 15 partite segnando 3 gol, per lui è stata decisa una squalifica di 45 giorni che lo porterà a saltare 7 partite di cui 2 di Champions League.

Il secondo dei grandi nomi invece è quello di Metehan Baltaci, difensore centrale del Galatasaray e della nazionale turca Under 21, che quest’anno ha collezionato solamente 2 presenze e a cui è stata assegnata una squalifica di ben 9 mesi per una maggiore implicazione nel caso di scommesse. I due si sono difesi spiegando come le scommesse che gli vengono imputate riguardano stagioni di molti anni precedenti e in cui i due non facevano parte della rosa del club di Istanbul, questo non cancellerebbe il reato ma sicuramente ridurrebbe le pene.