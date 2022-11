Turchia, tifoso colpisce portiere avversario con asta bandierina/ Video, gara sospesa

Episodio a dir poco deplorevole quello accaduto durante il campionato di calcio 1 Lig, in Turchia: un tifoso è entrato in campo ed ha colpito il portiere avversario con il bastone della bandierina. Il tutto, come riferisce Virgilio, è avvenuto in occasione del match valevole per la 15esima giornata fra Goztepe ed Altay, il derby di Smirne che da sempre è sinonimo di altissima rivalità e nel contempo tensione. Una gara che è partita subito nel peggiore dei modi, con lanci dalla curva dell’Altay verso quella degli avversari, con diversi feriti fra cui una anche in maniera grave.

Il match viene quindi sospeso, con l’ingresso nello stadio di ambulanze e sanitari per soccorrere i feriti, e quando tutti in campo stanno guardando verso gli spalti, succede l’incredibile: un tifoso del Goztepe scende dalla Curva, entra sul rettangolo di gioco, e dopo aver sradicato una bandierina di un calcio d’angolo inizia a colpire ripetutamente Ozenc, portiere dell’Altay, che non riesce assolutamente a difendersi. I colpi, come si vede dal video che trovate più sotto, sono ripetuti, e in soccorso dell’estremo difensore arrivano i compagni di squadra, ma la vittima pare accusare il colpo in quanto non riesce a rialzarsi.

TURCHIA, TIFOSO COLPISCE PORTIERE CON BANDIERINA: IMMAGINI CHOC

A quel punto il direttore di gara, accortosi di quanto stesse accadendo, ha deciso di sospendere il match mandando i 22 giocatori negli spogliatoi. Ovviamente il video, raccapricciante, dell’aggressione del tifoso del Goztepe ai danni del portiere avversario, ha fatto immediatamente il giro del web, e nel contempo sono divenuti virali i filmati che hanno evidenziato scene di vere e proprie guerriglie allo stadio, con feriti molto gravi soccorsi dai paramedici, e sangue sugli spalti.

Pura follia in Turchia, ma anche in Russia è successo un episodio molto grave in occasione di uno dei big match, leggasi Zenit-Spartak Mosca, valevole per la Coppa nazionale. Durante il recupero, sullo zero a zero, è scoppiata una rissa fra giocatori che ha portato il direttore di gara a sventolare ben 6 cartellini rossi.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022













