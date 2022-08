Turchia, video camion piomba sulla folla/ No terrorismo, freni rotti: almeno 16 morti

Paura in Turchia, dove un camion è piombato a tutta velocità sulla folla, facendo una strage. È accaduto a Derik, nella provincia di Mardin. Il bilancio è drammatico: i media turchi parlano di almeno 16 morti e 29 feriti, di cui otto in gravi condizioni. Inoltre, tra le vittime ci sarebbero anche bambini. È successo alle ore 17 di oggi ed è stata esclusa al momento la pista del terrorismo. Infatti, il ministro della Salute Fahrettin Koca ha spiegato che si è trattato di un incidente dovuto alla rottura dei freni.

Diverse squadre di mezzi di soccorso, vigili del fuoco, gendarmeria e squadre sanitarie sono accorse sul luogo dell’incidente, con i feriti trasportati negli ospedali della città. Invece i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati rimossi dalla strada con l’ausilio di carri attrezzi e gru. Si tratta del secondo grave incidente della giornata dopo un altro che ha coinvolto un autobus e un’ambulanza nella provincia di Gaziantep, sempre in Turchia.

STRAGE IN TURCHIA: DUE INCIDENTI IN UN GIORNO

“Spero nella misericordia di Dio per coloro che hanno perso la vita nell’incidente e faccio le condoglianze ai loro parenti. Sono stati mobilitati tutti i mezzi per il trattamento dei feriti. Il nostro desiderio è di non provare nuovo dolore a causa degli incidenti stradali a Gaziantep e Mardin. Come nazione siamo affranti”, ha scritto il ministro della Salute Fahrettin Koca su Twitter. Invece il governatore Davut Gul ha twittato sul secondo incidente di oggi in Turchia.

“Un totale di 15 dei nostri cittadini sono morti e 22 sono rimasti feriti nell’incidente che ha coinvolto una squadra di soccorso e un’ambulanza tra Gaziantep e Nizip”, ha dichiarato il governatore della provincia di Gaziantep. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa turca Dha, un’ambulanza, un’autopompa e un’auto con a bordo un gruppo di giornalisti, che si erano recati sul luogo del precedente incidente, sono stati travolti da un pullman che percorreva la stessa carreggiata.

Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var. pic.twitter.com/8d9jE4OsQH — DünyaGündemi (@DunyaGundemine) August 20, 2022













