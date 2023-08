Turchia, video esplosione porto Derince: fumo da silos grano/ Ultime notizie: diversi feriti

Una forte esplosione si è verificata nel porto di Derince, in Turchia. Le cause dell’esplosione avvenuta in provincia di Kocaeli, nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 chilometri da Istanbul, in direzione sud est, non sono al momento note. Lo ha precisato la tv di Stato turca Trt, che ha mostrato le prime immagini in cui si vede una grande nuvola di fumo alzarsi dalla zona del porto, dove sono stati registrati momenti di panico. La forte esplosione è stata ripresa da alcune telecamere e il video è diventato subito virale sui social media.

“100 miliardi di perdita per le aziende Ue con la guerra in Ucraina”/ L’analisi del FT

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia turca, che ha subito avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto. «Abbiamo sentito il rumore di un’esplosione e abbiamo visto l’esplosione colpire i silos della Turkish Grain Board (TMO)», la testimonianza del sindaco di Derince, Zeki Aygun, il quale ha confermato che l’esplosione si è verificata nella zona dei silos di grano presenti nel porto. «Quattro persone ferite sono state trasferite in ospedale», ha aggiunto il sindaco di Derince.

Gewessler, ministra dello Spazio in Austria/ "Ufo? Nessuno deve preoccuparsi di un'invasione"

ESPLOSIONE AL PORTO DI DERINCE: PRIMA IPOTESI SU CAUSE

Il governatore Seddar Yavuz, invece, all’agenzia turca Anadolu non si è sbilanciato sul numero dei feriti, confermando però che ve ne sono diversi. Secondo il quotidiano turco Sabah, sono 10 le persone rimaste ferite nell’esplosione nel porto di Derince. «Si è appreso che uno dei silos di grano è esploso», ha riferito un corrispondente della CNN Türk, la versione turca del canale di informazione statunitense CNN, che è sul posto.

Si ritiene che sia accaduto nel momento in cui l’equipaggio di una nave stava acquistando del grano. Secondo la ricostruzione dell’inviato, l’esplosione è stata udita nel porto di Derince intorno alle 14.40 di lunedì. Inoltre, si avanza già una prima ipotesi riguardo le cause: la forte esplosione potrebbe essere stata causata dall’interazione di sostanze chimiche.

Radiografie vecchie per creare gioielli sostenibili/ "Usiamo l'argento già in circolazione"

VIDEO ESPLOSIONE AL PORTO DI DERINCE

BREAKING: Massive explosion reported at port in Derince, east of Istanbul in Turkey pic.twitter.com/0lGJNujOCn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 7, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA