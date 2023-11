Turchia vuole mantenere l’egemonia sul Mar Nero: “Non vogliamo la NATO”/ “Garantiamo sicurezza”

Il comandante turco delle forze navali, l’ammiraglio Ercüment Tatlıoğlu, nel corso della cerimonia del “133° anniversario della fondazione delle scuole per sottufficiali navali”, ha tenuto un discorso nel quale non ha potuto fare a meno di menzionare i diversi problemi nella regione del Mar Nero. Le tensioni iniziate con Georgia e Russia nel 2008, i problemi dell’Ossezia del Sud e dell’Ossezia del Nord o quelli in Abkhazia, l’occupazione della Crimea nel 2014, lo stretto di Kerch nel 2018, la guerra Ucraina-Russia cominciata nel 2022: si tratta di nuove lotte geopolitiche che hanno interessato la zona. “Come sapete, la NATO sta cercando di adottare alcune misure nel Mar Nero. Tuttavia, affermiamo che noi stessi adotteremo queste misure nel Mar Nero e dichiariamo che non vogliamo la NATO o l’America nel Mar Nero” ha spiegato il comandante della Turchia.

“Sono oltre 400 le mine riversate nel Mar Nero a causa della guerra Ucraina-Russia. 17 di queste miniere sono arrivate alle nostre coste. Non siamo riusciti a rilevarne 2. Uno di loro è esploso a Kastamonu Cide e l’altro è esploso all’ingresso del porto di Karadeniz Ereğli. Queste mine sono molto pericolose e stiamo lottando per questo. È molto pericoloso in due sensi. In primo luogo, come ho appena affermato, ci sono navi della TPAO che operano in quella regione. Se li colpisse, perderemo i nostri uomini che lavorano su quelle navi che perforano e sui giacimenti di gas naturale aperti qui sotto. Pertanto, ci troviamo in una lotta molto seria nel Mar Nero” ha aggiunto il comandante, come riporta Sozcu.com.

Mar Nero, la Turchia in lotta: “No alla Nato e ad altri Paesi”

La Turchia lotta ormai da tempo per avere l’egemonia del Mar Nero. Il comandante delle forze navali, l’ammiraglio Ercüment Tatlıoğlu, ha proseguito così il suo discorso: “Come sapete, garantiamo la sicurezza del “corridoio del grano” nel Mar Nero. Sebbene il corridoio del grano sia stato chiuso nel 2023, i tentativi di riaprirlo continuano e, come nostre forze navali, eliminiamo tutti i passaggi delle navi in ​​questo corridoio del grano e tutti questi pericoli come le mine nel Mar Nero. Il nostro obiettivo è rispettare Montreux. Come Turchia, garantiamo tutta la sicurezza nel Mar Nero. Non dovrebbero trasformare il Mar Nero in un Medio Oriente“.

Il comandante ha poi ribadito la volontà di Ankara di mantenere il controllo sulla zona. “Pertanto, non vogliamo che nessun Paese o la NATO entri nel Mar Nero”, ha affermato. Tatlıoğlu ha poi auspicato un ulteriore sviluppo della marina: “Abbiamo una buona aeronautica navale, inclusi 25 UAV, 12 aerei da pattugliamento marittimo, 3 aerei generali e 41 elicotteri. Mentre la Grecia era ad un livello inferiore al nostro in termini di numero di navi, ora siamo quasi allo stesso livello. Pertanto, abbiamo bisogno di navi, abbiamo bisogno di varie piattaforme”, riporta riporta Sozcu.com.











