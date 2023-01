Turismo al centro degli interessi degli italiani/ E la domanda estera cresce del 143%

Cresce il sentiment positivo verso il turismo in Italia

Il turismo torna a essere al centro degli interessi degli italiani, anche nelle discussioni online. Sono sempre più le persone che apprezzano il nostro Paese per i viaggi, non solamente italiane. I risultati della ricerca condotta in rete nell’ultimo mese tramite Human, piattaforma di web e social listening realizzata da sviluppatori italiani, ha analizzato i temi dei quali si parla di più sui social media. Il sentiment nei confronti del tema viaggi è stato reso noto nell’evento Stati Generali del Turismo promosso dal Comune di Sorrento con il patrocinio di Enit e Regione Campania. Presente anche il ministro del Turismo Daniela Santanche.

La ricerca ha evidenziato che il sentiment positivo nei confronti del tema turismo, che risulta essere in costante crescita. Nell’ultimo mese, il 79,69% sul web ha parlato in termini positivi del turismo, con un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Proprio il turismo rappresenta il 12,7% dei temi trattati online, al quarto posto dietro all’economia (20,7%), la sicurezza (16,41%) e la salute (16%). Dietro al turismo ci sono l’ambiente (11,33%), il lavoro (8,2%), l’immigrazione (5,8%), la guerra (3,3%), i diritti (3,1%) e la scuola (2,3).

Turismo, all’estero tutti pazzi per l’Italia

Il turismo piace non solo agli italiani, ma anche all’estero. Analizzando cosa si dice sulla rete fuori dalla penisola, notiamo che la domanda è in crescita mediamente di circa il 143% con picchi del 227% e un trend di crescita costante. Le città più ambite sono Roma (35,7%), Milano (16,1%), Venezia (10,7%), Firenze (6,4%) e Catania (5%). A chi piace la nostra Italia? I tedeschi sono in testa (18,02%), seguiti dal Regno Unito (14,41%), dalla Francia (12,97%), dagli Stati Uniti (12,79%) e dalla Spagna (9,37%).

Il sentiment legato al turismo in Italia mostra valori positivi soprattutto se confrontato con il 2021: si registra un incremento della percentuale positiva pari a +33,46%. Cresce l’interesse per il turismo interno, in particolare modo tra Natale e Capodanno. Il divario rispetto allo scorso anno è netto: fino al 98% in più. Nel periodo invernale, le regioni che hanno riscosso maggiore interesse – almeno secondo le citazioni in rete – sono state Trentino Alto Adige (17,57 %), Veneto (11,42 %), Lombardia (10,90 %), Lazio (9,84%) e Campania (8, 26%). Roma è la città più citata (15,5%), seguita da Milano (8,2%), Napoli (7,8%), Firenze (5,9%) e Venezia (4%).

