Turismo internazionale, in Italia aumentano flussi di viaggiatori da e per l'estero, il report trimestrale di Bankitalia conferma la crescita del settore

Turismo, Bankitalia ha pubblicato il report del secondo trimestre del 2025 evidenziando, come confermano le statistiche, una crescita di tutto il settore, specialmente quella dei flussi di ingressi di turisti stranieri, provenienti da paesi Ue ed extra Ue, che complessivamente hanno speso il 5,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. In aumento quindi tutte le entrate, come dimostrato dalle varie bilance di pagamenti, che ammontano a 6,5 miliardi, un surplus registrato quest’anno e in costante incremento che ha portato ad un totale semestrale di + 9,15 miliardi di euro.

I dati più incisivi sono stati quelli relativi ai viaggi per vacanze, non solo di coloro che dall’estero si sono spostati in Italia, ma anche di italiani che sono partiti, nella maggior parte dei casi verso destinazioni in Europa per il 9,5%, mentre quelle intercontinentali sono state il 2,5%, con una spesa complessiva del 5,9% in più. Esaminando il grafico inoltre, emergono anche i periodi di maggiore afflusso ed uscite per acquisti di tipo turistico, compresi beni, servizi e i biglietti, che hanno toccato il picco più elevato ad aprile 2025, mentre il più basso era stato rilevato a dicembre 2024.

Il settore turismo prosegue in positivo con una crescita costante anche nel secondo trimestre 2025 rispetto allo scorso anno, maggiori entrate e aumento di ingressi di viaggiatori stranieri, che hanno portato sulla bilancia un incremento di 3,6 miliardi di euro. Un successo, confermato dal report di Bankitalia, che dimostra come l’Italia rimanga una delle mete favorite dai turisti di tutto il mondo, in particolare da Germania e Spagna, ma anche da alcune zone dell’Asia e Canada, che hanno anche speso di più per beni e servizi nei mesi presi in esame.

Il documento mensile si basa su indagini e interviste a campione, che comprendono persone in transito nei principali punti di frontiera, come porti, aeroporti, stazioni e valichi autostradali e sono integrati con dati reali presi da fonti amministrative. Tra questi sono stati analizzati oltre ai flussi in ingresso anche quelli in uscita, degli italiani che si sono recati in vacanza all’estero, prevalentemente nell’Unione Europea, che hanno raggiunto il massimo nel periodo maggio 2025 con un + 4,4%.