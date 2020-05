Turismo-Bonus Vacanze 2020 misure bozza Dl Rilancio/ Ultime notizie: tax credit, Imu

Pubblicità

Il settore del turismo è quello che assieme ai ristoratori ha maggiormente criticato le linee di aiuto impostate dal Governo nella bozza del Decreto Rilancio: dopo il primo testo diffuso la scorsa domenica alcuni dettagli sulle misure specifiche sono cambiati, ma la sostanza dei provvedimenti atti al settore tra i più colpiti dall’emergenza coronavirus resta quella. Si va dal Bonus Vacanze 2020 per permettere a migliaia di italiani di ricevere un sostegno da destinare alle prossime vacanze estive, fino al tax credit da destinare sempre alle famiglie e pure lo stop della rata Imu per alberghi nelle località turistiche. I problemi che deriveranno però dal quasi completo “stop” di turismo internazionale verso il nostro Paese – oltre alle linee guida Inail-Cts per le riaperture – rendono di difficilissima visione positiva per il rilancio del turismo già dall’estate 2020: il Governo nella maxi-manovra da 55 miliardi di euro ha destinato un settore della bozza di testo all’intero mondo turistico-alberghiero con un credito riconosciuto per nuclei familiari con Isee non superiore a 50mila euro.

Il tax credit sarà utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive e dai b&b: il bonus è di 500 euro per ogni nucleo familiare, 300 euro per i nuclei di due persone e di 150 euro per quelli di una. Il credito in sé sarà fruibile er l’80% sotto forma di sconto (rimborsato poi al fornitore come credito d’imposta) e per 20% come detrazione di imposta. Nelle possibilità del decreto Rilancio si parla di un fondo da 50 milioni di euro che sarà destinato alla copertura delle spese di sanificazione delle strutture ricettive. Vi sono compresi anche gli stabilimenti balneari e termali, così da adeguare gli spazi in base alle disposizioni di sicurezza

STOP RATA IMU ALBERGHI, BLOCCATA LA TOSAP

«Quest’estate andremo in vacanza», aveva detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle interviste delle scorsi giorni per rilanciare il tema “caldo” del bonus vacanze 2020: le forti polemiche giunte poi dal mondo turistico (che lamentano maggiori fondi dati dal Ministro Franceschini per il settore dello spettacolo, piuttosto che destinare più risorse al settore che più di tutti oggi necessita di una maggiore liquidità per far fronte all’estate meno produttiva degli ultimi 30 anni). Al momento, in attesa di ulteriori interventi dopo il Dl Rilancio, secondo quanto riportato nell’ultima bozza definitiva, ai fini del riconoscimento del tax credit vacanze, le spese devono essere pagate in unica soluzione per i servizi offerti da una singola impresa turistico ricettiva. Non solo, devono essere documentate da fattura elettronica o documento commerciale (ha preso il posto dello scontrino) con l’indicazione del codice fiscale del beneficiario.

Incentivo e aiuto per il settore alberghiero dovrebbe invece arrivare con l’abolizione dell’acconto Imu di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto però che proprietario e gestore coincidano. La misura stanziata dal Governo vale 163,5 milioni e ferma anche la quota statale dell’Imu, che gli alberghi pagano come imprese e centri commerciali. È stata poi bloccata la Tosap fino ad ottobre: sono infatti stati esentati fino al 31/10/2020 gli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale determinato dalle linee guida CTS per la fase 2 del coronavirus.



