Turismo, Commissione Ue vuole cambiare la tassazione Iva per agenzie viaggi e trasporto passeggeri, per cui avvia consultazione pubblica

La Commissione UE vuole cambiare le regole sull’IVA nel settore del turismo e dei viaggi, ma, prima di procedere, ha deciso di avviare una consultazione pubblica per raccogliere opinioni su come farlo, in particolare per le agenzie viaggi, per le quali è previsto un regime speciale e per il trasporto passeggeri.

Chiunque può esprimere la propria opinione — dalle aziende alle autorità, fino ai cittadini — ma entro il 16 ottobre. L’idea di aggiornare la tassazione IVA in ambito turistico è dettata dal fatto che le regole in vigore sono vecchie e non tengono conto dell’aumento dei viaggi internazionali, della digitalizzazione e della concorrenza globale.

Lavoro nel turismo/ Offerte record: quali sono le posizioni più richieste?

Come evidenziato dal portale PMI.it, ci sono incoerenze e incongruenze tra diversi Stati europei; in altre parole, ogni Paese applica le regole in maniera diversa, quindi possono crearsi distorsioni nel mercato e svantaggi per le imprese europee.

La Commissione UE vorrebbe rendere la tassazione nel turismo più equa e semplice, quindi allinearsi al piano d’azione europeo potrebbe servire a sostenere la ripresa economica. La proposta legislativa, comunque, potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno. I commenti saranno valutati proprio in vista di ciò.

Turismo, i dati smentiscono la crisi "spiagge vuote" denunciata dal PD/ Boom di arrivi e crescita del 7,7%

TURISMO, COME CARICARE PARERI E CONTRIBUTI

Il settore turistico, che conta oltre 4,36 milioni di imprese e rappresenta circa il 10 per cento del PIL dell’UE, sta vivendo una forte ripresa dopo la pandemia di Covid; ora la Commissione UE vuole approfondire due aspetti in particolare: il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio e l’IVA sul trasporto passeggeri.

Ci sono nuovi fenomeni da tenere presente: l’aumento dei viaggi internazionali, la digitalizzazione e la concorrenza globale. Per offrire il proprio contributo tramite questa consultazione, si può compilare il questionario pubblicato sulla piattaforma “Have Your Say” della Commissione UE.

È questa la città più buia di Italia: il sole c'è ma per pochissimo tempo

Condividere le proprie idee è semplice, a patto di essere registrati al sito per poter accedere, o, in alternativa, usando l’account di un social media. La Commissione europea analizzerà i commenti e i contributi, sintetizzandoli, e potrebbe anche pubblicare delle relazioni in merito.