TURISMO & CONGRESSI/ L’eccellenza dell’accoglienza sposa il business

Si scrive Mice – ed è l’acronimo che sta per Meetings Incentives Conventions Exhibitions, cioè in italiano riunioni, viaggi di incentivazione, convegni, esposizioni – ma si legge business. Nel turismo legato all’organizzazione di eventi per i dipendenti di un’azienda o per i clienti, l’Italia occupa infatti il quinto posto nella classifica mondiale (fonte: Enit). Un segmento, quello del turismo congressuale, sul quale ha deciso di puntare con decisione anche Buone Vacanze Hotels. “La mission del gruppo – conferma il presidente Franco Falcone – è offrire alla propria clientela un’esperienza di alta qualità, dove la cura del dettaglio e l’attenzione alla persona sono al centro dell’offerta. Con un unico obiettivo: Buone Vacanze vuole dare forma alle necessità dei clienti nella realizzazione dei loro eventi. Garantendo, ovviamente, che siano eventi d’eccellenza”.

Qual è l’offerta di Buone Vacanze Hotels per la clientela corporate?

Attualmente abbiamo sei strutture: oltre al BV Oly Hotel di Roma e al President Hotel di Rende, ci sono il BV Airone Resort, il BV Borgo del Principe, il BV Kalafiorita Resort e il BV Majestic Dolomiti Hotel. Tutte queste strutture sono in grado di gestire eventi e congressi, di grandi e piccole dimensioni, in ogni singolo aspetto, in maniera efficace. Grazie soprattutto alla presenza di un personale altamente qualificato.

Due strutture in particolare – il BV Oly e il BV President Hotel – hanno una forte caratterizzazione Mice-oriented. Che cosa significa in concreto?

Sono due punti di riferimento autorevoli per chi organizza eventi di business. Si trovano in posizioni strategiche, il personale è preparato per rispondere a tutte le esigenze dei clienti corporate, offrono i giusti spazi per piccoli o grandi eventi, dispongono di zone reception perfette per velocizzare le operazioni di registrazione. Accoglienza, trasparenza e professionalità sono le parole chiave.

Partiamo dal BV Oly Hotel di Roma, situato in zona Eur. Perché un’azienda dovrebbe scegliere questa struttura qualora decidesse di organizzare un evento?

L’Oly Hotel, di recente ristrutturazione, è lontano dal traffico caotico della Capitale, ma al tempo stesso è inserito nel quartiere San Paolo, ovvero nella Business Island della Capitale: facile da raggiungere dal Grande Raccordo Anulare, in una posizione strategica per molte aziende che fanno capo all’Eur, per l’Università Roma Tre, vicino alla fermata Marconi della metropolitana, ideale anche per i turisti, perché il Colosseo è a cinque fermate e la stazione Termini a sette fermate. Il BV Oly è dotato di un centro congressi moderno e accogliente, in grado di ospitare eventi di ogni genere, dai più intimi a quelli più grandi.

Quindi non c’è solo un Auditorium?

Oltre all’Auditorium, allestito ad anfiteatro con poltrone fisse con ribaltina, area palco con tavolo presidenziale, podio, una cabina di regia e una cabina di traduzione simultanea, in grado di accogliere fino a 210 persone, l’Oly Hotel dispone di altre tre sale: Roma, Marconi e Volta. Hanno dimensioni differenti e possono essere adattate alle varie necessità.

Che cosa il BV Oly Hotel mette a disposizione dei clienti?

Ci sono 103 camere e suite dotate di ogni plus utile per chi viaggia per lavoro. E non mancano, per i momenti di relax, un centro fitness con piscina e un servizio di ristorazione di alta qualità, disponibile per l’organizzazione di brunch e coffee break anche nelle aree esterne.

Che Roma disponga di un centro congressi moderno è abbastanza scontato. Come si spiega invece la scelta di Rende, in Calabria?

Il BV President Hotel, che nasce dalle spoglie di un ex Motel Agip, la catena alberghiera fondata da Enrico Mattei sul finire degli anni Cinquanta dello scorso secolo, è l’altro fiore all’occhiello del nostro gruppo. Ristrutturato di recente, è situato anch’esso in posizione strategica, vicino all’Università della Calabria e al tessuto industriale del territorio cosentino, facilmente raggiungibile non solo in auto, visto che l’uscita Cosenza Nord sulla A3 si trova a un minuto, così come la stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. E nell’after meeting è sempre possibile raggiungere in breve tempo sia Rende che Cosenza oppure ammirare le bellezze paesaggistiche e culturali della Calabria.

Che cosa offre, in particolare, alla clientela business?

Il President risponde di quattro sale meeting con capacità differenti che vanno dalle 12 alle 50 persone, tutte attrezzate con servizio di segreteria in loco e moderne tecnologie per ospitare al meglio briefing e riunioni di lavoro.

