“Ogni euro speso dai viaggiatori genera una domanda per settori che vanno ben oltre l’esperienza turistica, creando occupazione e valore diffusi”. Parola di Leopoldo Destro, l’imprenditore già Presidente di Confindustria Veneto Est, la seconda territoriale italiana, oggi delegato nazionale della rappresentanza per trasporti, logistica e industria del turismo. “In termini di Pil, ogni euro che viene speso nel settore turismo – ci dice – genera un moltiplicatore di 2,5 punti. Tradotto in numeri, l’anno scorso si sono spesi in turismo circa 110 miliardi, bene: quella cifra rapportata in Pil è diventata 275 miliardi”.

Basterebbero queste cifre a confermare l’importanza e il valore reale dell’industria turistica, fondamentale per la crescita del Paese. “Noi stiamo lavorando su alcune precise strategie, quali la digitalizzazione, la destagionalizzazione e la solidità d’impresa. E la diversificazione dell’offerta, potenziando segmenti oggi trascurati, come il turismo congressuale, poco sfruttato soprattutto nel Meridione. In ogni caso, è fondamentale l’utilizzo più esteso delle tecnologie e della digitalizzazione, per arrivare all’ausilio dell’AI, e raggiungere innovazione e competitività. È fondamentale costruire una visione ampia e una strategia industriale di medio lungo periodo per il settore turistico”.

Ma nessuna strategia può prescindere dal supporto delle infrastrutture. “Qualsiasi sviluppo, e il turismo per primo – secondo Destro -, deve fare i conti con la rete di trasporti, di connessioni tra i territori. Sono ancora troppe, oggi, le difficoltà che si registrano nelle zone interne o nei piccoli borghi, che invece si cerca a fatica di promuovere quali mete alternative alle destinazioni più famose e più affollate”.

La mitigazione dell’overtourism, insomma, viaggia anche attraverso strade, binari, rotte aeree che vanno implementate: è noto che il boom di certe lontane isole greche un tempo sottostimate, ad esempio, s’è avuto con la costruzione di un aeroporto in loco.

Esiste poi il problema della dimensione, strutturale e finanziaria, delle imprese turistiche, in Italia spesso ancora legate a modelli gestionali obsoleti. “Oggi solo il 5,8% degli alberghi italiani è inserito in catene. Ma la dimensione familiare non consente investimenti, servizi innovativi, evoluzione. Bisogna crescere in dimensione, attraverso aggregazioni che rendano le aziende più solide e competitive”.

E se è vero che il turismo è un’importante leva per il made in Italy, diventa sempre più basilare garantire all’alta percentuale di presenze straniere (60% del totale registrato lo scorso luglio) una qualità e un servizio davvero competitivi. “Per giustificare e implementare – conclude Destro – l’altissima attrattività del nostro Paese”.

