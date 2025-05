“Il Veneto si conferma ancora una volta un’eccellenza anche nel turismo balneare”. È giustamente orgoglioso Alessandro Berton, presidente di UnionMare Veneto, appena rientrato da Milano dove ha partecipato al lancio ufficiale (all’Excelsior Gallia Hotel) della seconda edizione della Guida ai migliori beach club d’Italia (Morellini editore), di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. Si tratta della prima guida dedicata al mondo degli stabilimenti balneari.

Delle 300 strutture inserite nella guida, ben 18 sono quelle del Veneto. Tra queste, dieci hanno ottenuto “due ombrelloni”, risultando tra le migliori. Si tratta di: Baia Blu di Caorle, Jambo Beach di Cavallino-Treporti, Sabbia e Sale e Stella Maris di Chioggia, Oro Beach di Jesolo, Tortuga di Rosolina Mare, Des Bains 1900 e Spiaggia Hotel Excelsior di Venezia.

Gli altri otto stabilimenti che hanno ottenuto la menzione sono: Bi Tour – Chiosco Blu, Seven Beach e Kokeshy Beach di Bibione; Don Pablo Bagni Conchiglia di Caorle; Giambo Beach di Cavallino-Treporti; Bagno Perla, Bagno Primavera, Bagno Tamerici e Bagno Tortuga di Rosolina Mare; Eraclea Beach e CBC Beach Club di Jesolo.

“A tutti questi colleghi – continua Berton – e in generale a tutti coloro che quotidianamente lavorano per fare crescere servizi e opportunità per il turista, contribuendo a fare del Veneto la prima regione per presenze, in Italia, vanno i miei complimenti. Essere inseriti in questa guida è un riconoscimento per il prezioso contributo che danno alla categoria e, in generale, a tutta la costa veneta”.

Un risultato che certifica la crescita del comparto nella qualità dei servizi. Basti considerare che, nella precedente guida, le strutture venete inserite erano solo sei. “Questo aumento esponenziale delle strutture venete, molte delle quali hanno già affrontato le criticità della Bolkenstein attraverso l’utilizzo della legge 33 – aggiunge Berton -, dimostra come l’approccio imprenditoriale e maggiormente proattivo portato avanti da UnionMare veneto in questi anni si stia rivelando la giusta risposta per creare le condizioni di continuità aziendale, innalzando continuamente il livello qualitativo delle strutture”.

Nella top ten va ricordato il celebre e storico Des Bains 1900 del Lido di Venezia, al quale è andato un premio speciale, il Best Heritage Award 2025 Italia, ideato per omaggiare un beach club in attività da più di cent’anni. Questa la motivazione: I Bagni che ispirarono Thomas Mann nella scrittura di uno dei suoi capolavori, Morte a Venezia, sono un punto di riferimento anche a 125 anni dalla fondazione.

Diciamo di più: sono tornati al centro della scena grazie a un’offerta che è in grado di unire momenti normali a situazioni eccezionali come quelle del Festival del Cinema, quando Des Bains 1900 diventa una location ideale per la gestione degli eventi. Una meravigliosa struttura che unisce presente e passato, tradizione e innovazione, cultura e glamour, capanne e lettini.

“Siamo consapevoli – conclude Berton – del nostro valore e di quanto siano qualificate le nostre strutture, cui dedichiamo tempo e risorse per farle crescere e migliorarne sempre i servizi; ma essere inseriti in questa importante guida, pone ulteriormente l’accento sulla bontà della nostra offerta”.

