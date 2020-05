Turismo e Coronavirus/ Viaggi con misure di sicurezza, oggi l’ok dell’UE?

Pubblicità

Il turismo è indubbiamente uno dei settori più flagellati a livello internazionale dalla pandemia di Coronavirus, complice l’impossibilità di valicare i confini regionali o anche solo comunali. La Commissione europea competente in materia ha stimato che all’incirca 6,4 milioni di posti di lavoro potrebbero andare persi in questo ambito, che prima della crisi dava reddito a 12 milioni di persone. Le perdite di fatturato nel primo trimestre del 2020 sono state pesantissime: si parla di un -80/90% e l’Unione Europea prevede una stagione estiva disastrosa. Per provare a rimediare, soltanto in parte, a questa gravissima situazione, l’esecutivo UE dovrebbe dare il via libera quest’oggi, mercoledì 13 maggio 2020, all’abolizione graduale delle restrizioni alle frontiere e stoppare finalmente l’interruzione dei viaggi, agevolando così una lenta ripresa del settore, dal momento che quasi tutti i trasferimenti sono stati bloccati negli Stati europei. Anche all’interno dell’area Schengen, che comprende 26 Paesi dell’UE e altre nazioni del Vecchio Continente, almeno 17 paesi hanno messo in atto controlli di emergenza alle frontiere per contenere la diffusione del Covid-19.

Pubblicità

TURISMO CON IL CORONAVIRUS: DAL 15 MAGGIO TRE STATI RIAPRONO LE FRONTIERE

In attesa del responso dell’UE, i tre Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) hanno deciso di riaprire le frontiere ai cittadini provenienti dagli altri Paesi a partire dal 15 maggio. La Commissione europea esecutiva farà una serie di raccomandazioni non vincolanti, tra cui quella che restrizioni mirate sostituiscano il divieto generale di viaggio e che i controlli alle frontiere interne vengano lentamente eliminati con il miglioramento della situazione epidemiologica. La Commissione sfiderà anche le richieste delle compagnie aeree e di un gruppo di Stati membri dell’UE, guidato dalla Germania, affinché l’Unione Europea stessa possa sospendere le leggi che garantiscono ai viaggiatori un rimborso completo in contanti per i voli e i viaggi cancellati, raccomandando altresì alle compagnie aeree e alle compagnie di viaggio con restrizioni di cassa di rendere più allettanti i voucher che offrono in luogo del denaro contante, al fine di convincere i clienti ad accettarli e ridurre così l’esborso economico immediato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA