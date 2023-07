Turismo estivo Italia 2023/ Niente crisi per le vacanze: milioni di turisti (7 luglio)

Il turismo estivo in Italia nel 2023 potrebbe registrare numeri da record. Secondo le stime dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), si potrebbe tornare persino ai livelli pre pandemia, quando i vacanzieri provenivano da qualsiasi parte del mondo per ammirare le meraviglie del nostro Bel Paese.

Già il trimestre 2023 sta facendo ben sperare per quanto concerne il mercato del turismo. Se le stime ricavate da Unwto e dal Data Appeal sono corrette, i passeggeri negli aeroporti italiani potrebbero essere 1.844.000.

TURISMO & INFLAZIONE/ I rincari e gli effetti negativi sul settore

Turismo estivo in Italia 2023: recuperi e numeri da record

Stando ai dati del primo trimestre per il turismo estivo in Italia del 2023, sembrerebbe quasi che la crisi per le vacanze si disconosce. I turisti internazionali, da ogni parte del mondo, sarebbero circa 15 milioni, mentre in un anno complessivamente il numero raggiungerebbe senza troppi problemi i 250 milioni.

ESTATE 2023/ Oltre al mare la scelta per le vacanze cade sull'Italia "minore"

L’Agenzia Nazionale del Turismo ha analizzato gli ultimi dati, ricavando la distinzione di chi viaggia nel Bel Paese per vacanza e chi per lavoro: il 30% dei viaggiatori internazionali scelgono l’Italia per trascorrere le vacanze, mentre il 21,4% per motivi di lavoro, e poi rientrano nelle casistiche anche chi fa visita ad amici e parenti, che sono il 14,6%. Si conclude con l’11,8% con i turisti che viaggiano in Italia solo per far shopping.

Il territorio italiano ha molto da dare e mostrare a chiunque lo visiti: cultura, arte, cibo e tradizioni storiche amate fin da sempre da chiunque. Ad amare particolarmente l’Italia sembrano più gli europei (specialmente Germania e Francia); il cui flusso ammonta al 71,7%.

SALARIO MINIMO/ E il problema del lavoro povero da risolvere

Dall’area extra UE, si registra il 18,3% di visitatori, con maggior affluenza dal Regno Unito. Ma i dati pubblicati da UWNTO fanno ben sperare, visto che il flusso di turismo estivo in Italia nel 2023 ha già raggiunto l’80% in più rispetto agli stessi periodi in cui c’era la pandemia da Covid-19.

Le previsioni sono più ottimistiche, e senza dubbio lo conferma l’affluenza degli americani in Italia, di cui sembrano molto innamorati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA