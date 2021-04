Turismo, Garavaglia “Aperture? Ipotesi 2 giugno”/ “Isole Covid free? Possiamo farlo”

Le aperture in Italia dopo l’emergenza Covid potrebbero scattare il 2 giugno. A indicare la data è il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenuto oggi a Omnibus su La7. «In Francia dicono 14 luglio, negli Usa il 4 luglio e noi abbiamo il due giugno, un po’ prima. Potrebbe essere una data». Il tema, però, deve essere un altro, cioè programmazione e monitoraggio. Per quanto riguarda il primo aspetto, Garavaglia ha spiegato: «La programmazione è fondamentale quindi dobbiamo iniziare a dire noi stiamo lavorando settore per settore stiamo vedendo i protocolli e faremo le nostre proposte». Per quanto riguarda la programmazione, le riaperture secondo il ministro del Turismo non possono essere programmate dopo il calo dei contagi, in quanto «tantissime attività posso avere un preavviso molto breve mentre altre attività hanno bisogno di un preavviso più ampio».

DRAGHI SI DÀ L'ULTIMATUM/ Ancora chiusure e 6 mesi per ripartire

Massimo Garavaglia ha fatto anche un esempio tirando in ballo la Formula 1: «Oggi siamo sulla stessa linea, come quando entra la safety car durante il Gran Premio. Quando poi esce la safety car chi parte più veloce vince».

GARAVAGLIA TRA APERTURE E PASSAPORTO VACCINALE

E la velocità è possibile solo con la programmazione. «Noi abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci fregano», ha dichiarato Massimo Garavaglia a Omnibus. Il ministro del Turismo ritiene che si debba guardare ai dati, monitorarli e in virtù di quanto emerge «riaprire il prima possibile». In merito invece alle ferie, il ministro è convinto che sarà possibile fare le vacanze, anche grazie al passaporto vaccinale, il cosiddetto “green pass” europeo. «Non è discriminativo, lo ha già la Sardegna. Se avessimo dato retta a Solinas…», ha aggiunto Garavaglia.

Garavaglia “Passaporto vaccinale fondamentale”/ “Estate? Apriamo e non si chiude più”

E non ha escluso neppure l’ipotesi di seguire l’esempio della Grecia per rendere le isole italiane Covid free. «Possiamo farlo», ha detto Massimo Garavaglia. Infine, è intervenuto in merito alla campagna di vaccinazione, in particolare sul caso AstraZeneca: «Troppo rumore per nulla, se leggessi il bugiardino delle mie medicine contro l’ipertensione… bisogna vaccinare per fasce d’età».

LEGGI ANCHE:

Garavaglia: “turismo-edilizia contro licenziamenti”/ “Stop Sostegni, ora ripartire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA