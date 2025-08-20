A fine settembre a Roma si terrà il 25° Summit Globale del World Travel & Tourism Council, con importanti ospiti attesi

È indiscutibile che, se il World Travel & Tourism Council (WTTC) ha scelto per la prima volta l’Italia per il suo 25esimo Summit Globale (a Roma, grazie al ministero del Turismo, Enit, Comune di Roma e Regione Lazio, all’auditorium Parco della Musica dal 28 al 30 settembre), il merito va ascritto certamente alla grande bellezza dei nostri giacimenti naturali, culturali, artistici, enogastronomici. Ma anche alla nostra nuova consapevolezza generale della valenza del comparto turistico, riconosciuta dal Governo anche attraverso l’istituzione, nel 2021, del ministero dedicato.

“Abbiamo riportato in Europa, dopo sei anni, l’evento più grande al mondo sul turismo: il Global Summit del WTTC, che vede la partecipazione dei principali leader internazionali del settore – ha detto il ministro Daniela Santanchè -. È un momento importante per il comparto e per l’Italia, ed è indice di quanto abbiamo recuperato terreno e siamo tornati a essere protagonisti nel panorama globale, tanto da fregiarci dell’onore e del privilegio di ospitare manifestazioni di tale prestigio. Il Summit sarà un momento storico che offrirà enormi opportunità per grandi investimenti in Italia, tanto che è previsto un focus speciale con Invitalia dedicato proprio a questo tema”.

“L’Italia è tornata in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori, e per ottime ragioni – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del WTTC -. Dalla bellezza senza tempo di Roma all’eleganza delle sue coste e delle sue campagne, l’Italia offre un’esperienza unica, ricca di storia, cultura e lusso raffinato. Questa crescita da record è testimonianza della forza del settore dei viaggi e del turismo in Italia e della passione delle persone che lo rendono possibile. Il nostro Global Summit a Roma riunirà i leader che stanno plasmando il futuro, dai ministri e ceo agli innovatori e ai promotori della sostenibilità. L’Italia si conferma come modello di come il settore possa essere motore di prosperità, orgoglio culturale e crescita sostenibile”.

Una crescita, peraltro, già certificata proprio dal WTTC, che ha stabilito come il 2025 sia già un anno record per la travel & hospitality industry italiana, con la spesa dei visitatori internazionali destinata a raggiungere l’apice storico di 60,4 miliardi di euro. Dopo una forte ripresa dalla pandemia, l’Italia è in forte ascesa, consolidando la propria posizione come quarta destinazione più popolare in Europa e come potenza mondiale nel benessere, nel lusso, nella cultura e nella gastronomia.

Secondo l’ultima ricerca sull’impatto economico (EIR) del WTTC, il settore è sulla buona strada per sostenere 3,2 milioni di posti di lavoro nel 2025 – 100.000 in più rispetto allo scorso anno – e contribuire con 237,4 miliardi di euro all’economia italiana, pari a quasi l’11% del Pil. Il turismo domestico rimane solido, con una spesa prevista di 124,6 miliardi di euro.

In vista del prossimo Summit, ieri il World Travel & Tourism Council ha annunciato i primi relatori principali per il suo storico 25° Summit Globale a Roma, con una selezione di alcune delle figure più influenti che stanno plasmando il futuro del settore, discutendo su temi quali l’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale o la ridefinizione di un settore che genera il 10% del Pil globale.

Tra gli ospiti sono annunciati William E. Heinecke (Minor Hotel Group, founder & chairman), Matthew Upchurch (Virtuoso, founder & ceo), Jane Sun (Trip.com Group, ceo), Gaurav Bhatnagar (TBO.Com, co-founder), Jerry Inzerillo (Diriyah Company, Group ceo), Pierfrancesco Vago (MSC Cruises, executive chairman of cruise), Paolo Barletta (Arsenale Spa, ceo), Andrea Grisdale (IC Bellagio, ceo – Sole founder), Desiree Bollier (The Bicester Collection, chair & global chief merchant), Anthony Capuano (Marriott International, ceo), Caroline Beteta (Visit California, president & ceo), Christie Travers-Smith (Google Inc, head of retail & travel, EMEA partnerships solutions), Elie Maalouf (InterContinental Hotels Group, global ceo), Decius Valmorbida Menezes (Amadeus, president: travel), Zubin Karkaria (VFS Global, founder & ceo), Massimo Caputi (Terme & Spa Italia, president & owner).

“Siamo entusiasti di avere già confermato un gruppo così prestigioso di relatori per il nostro Summit Globale a Roma – ha dichiarato Julia Simpson, presidente del WTTC -. La Città Eterna offre uno sfondo perfetto per un Summit in cui i leader mondiali del Turismo si riuniranno per innovare, collaborare e guidare un decennio di crescita eccezionale e sostenibile”. Durante il Summit Globale, l’attuale presidente del WTTC, Greg O’Hara, fondatore e managing director senior di Certares Management LLC, passerà il testimone a Manfredi Lefebvre, presidente di Heritage Group e co-presidente della compagnia di viaggi di lusso Abercrombie and Kent. uno dei nomi più riconosciuti nel mondo del Turismo.

