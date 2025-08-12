Turismo in crisi? I dati smentiscono gli allarmi dell'opposizione, gli italiani in viaggio nel 2025 sono stati 31milioni solo da giugno a settembre

Turismo, la crisi “spiagge vuote” denunciata dal Pd e dai partiti di opposizione, che hanno accusato il governo di aver favorito il crollo delle presenze a causa dei salari che non consentirebbero più alle famiglie di andare in vacanza e contemporaneamente puntando il dito contro gli imprenditori e i rincari, è stata smentita dai dati sugli ingressi e sulla crescita del settore, che ha raggiunto un aumento del 7,7% con un boom di arrivi, certificati dalle strutture oltre che dalle statistiche che segnano un +13,3% rispetto allo scorso anno.

L’allarme lanciato, che parlava di uno svuotamento quasi totale di stabilimenti balneari e alberghi, non trova riscontro neanche nelle dichiarazioni delle associazioni di categoria, che si sono dette soddisfatte dell’andamento, con picchi stagionali per la settimana di ferragosto, e nella norma negli altri periodi, senza sbalzi significativi. Altra smentita poi arriva per quanto riguarda l’aumento dei costi per l’affitto di ombrelloni e sdraio, che non solo è in linea con i periodi precedenti ma risulta molto più economico in Italia rispetto ad altre località estere come la Grecia e la Spagna.

Turismo in crisi? I dati mostrano aumento di ingressi e crescita del settore, 31milioni di italiani in viaggio da giugno a settembre

Le statistiche del turismo 2025 in Italia dimostrano che la crisi denunciata dal campo largo di centro sinistra in realtà non sarebbe reale. Mentre gli esponenti del Pd e dei partiti di opposizione continuano a parlare di stabilimenti deserti a causa dei prezzi troppo elevati e famiglie a casa perchè gli stipendi sono troppo bassi, nel settore si continuano a registrare picchi di presenze e una crescita significativa del 7,7% rispetto al 2024. I turisti sono aumentati non solo sulle spiagge e nelle località di mare, ma anche in montagna, al lago e nelle città d’arte.

La conferma arriva anche dal rapporto di Unioncamere, Federalberghi e Ministero del Turismo, che mostra come nel 2025, da giugno a settembre, le prenotazioni siano arrivate a generare un giro d’affari da 41,3 miliardi di euro, con 31 milioni di italiani in viaggio, di cui 15 milioni solo nel mese di giugno. Vero sicuramente, come mostrato da Eurostat che quest’anno gli italiani che non sono riusciti a permettersi la vacanza sono stati più del previsto, con un record negativo che non veniva registrato dal 2004, ma l’Italia resta comunque quarta in classifica in Europa, con davanti a fare numeri migliori solo Francia, Germania e Polonia.