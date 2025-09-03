Sarebbero 8,5 milioni gli italiani che trascorreranno le loro vacanze a settembre. Prezzi in calo rispetto ad agosto. Boom del turismo enogastronomico

Settembre è diventato un mese se non di altissima, quantomeno di alta stagione, ma nei listini continua ad essere considerato diversamente, se non di bassa, quantomeno di ‘diversamente alta’ stagione. Bene per turisti e vacanzieri, che si trovano davanti settimane di bel tempo (stando alle previsioni), con temperature finalmente più miti, prezzi più contenuti e meno pericoli di sovraffollamento. Secondo una recentissima analisi Coldiretti/Ixè saranno 8,5 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze a settembre.

“Settembre è il mese ideale per chi cerca vacanze economiche in Italia – conferma il sondaggio -: con la fine di agosto i listini di viaggi, soggiorni e attività di svago scendono fino al -30%. Una scelta sempre più diffusa da chi non vuole rinunciare alle ferie, ma desidera risparmiare, approfittando di una bassa stagione più accessibile e rilassante”.

Il mare in Italia resta la destinazione più amata anche a settembre, ma cresce il turismo nella natura: sempre più viaggiatori scelgono montagne, parchi e campagne. In questo periodo si possono vivere esperienze uniche come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di funghi porcini, finferli e trombette, con una stagione 2025 particolarmente generosa per gli appassionati.

Settembre è anche il mese del turismo enogastronomico per eccellenza in Italia. Secondo le stime di Coldiretti, con Campagna Amica e Terranostra, si prevede oltre un milione di presenze negli agriturismi, complice l’offerta di relax, natura e buona cucina. Sagre, degustazioni ed eventi tipici rendono la campagna ancora più attrattiva. Il turista-tipo sceglie un viaggio “slow”, spesso in coppia, responsabile e sostenibile; circa la metà è rappresentata da viaggiatori stranieri, tra giovani e over 60.

L’estate 2025 sta confermando il cibo come protagonista delle vacanze in Italia. Più di un turista su due (52%) ha acquistato prodotti tipici come souvenir, battendo nettamente gadget e oggetti artigianali. Tra i prodotti più richiesti ecco formaggi, i più acquistati, salumi e insaccati, vino, dolci tipici regionali, olio extravergine d’oliva. Le preferenze variano in base alle aree geografiche: nel Centro Italia vince il vino, nel Nord Ovest i formaggi e nel Nord Est i salumi, con un forte interesse diffuso anche per l’olio extravergine.

