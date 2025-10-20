Secondo il nuovo Travel Trends Report 2026 di Skyscanner, il prossimo anno le persone non viaggeranno per evadere

Ormai la parola d’ordine è diventata “esperienze”. Per la travel & hospitality industry i nuovi trend, sedimentati negli ultimi anni, nel 2026 saranno dettati ancora di più, e in maniera sistemica, dalla ricerca di viaggi taylor made, su misura, programmati assecondando passioni, attitudini, curiosità.

Secondo il nuovo Travel Trends Report 2026 di Skyscanner (il motore di ricerca per voli, hotel, viaggi) il prossimo anno le persone non viaggeranno per evadere, ma proprio per nutrire la propria indole, in viaggi-esperienze che possano creare non solo selfie o ricordi, ma emozioni durature.

“Nel 2026 il viaggio diventa un atto di espressione personale à dice Stefano Maglietta, travel trend expert di Skyscanner -: non si tratta solo di vedere nuovi luoghi, ma di viverli in armonia con ciò che siamo. Ogni itinerario rifletterà le nostre passioni, i nostri rituali e il nostro modo unico di scoprire il mondo. Che si tratti di un rituale di bellezza, di una fuga in montagna, di un viaggio tra le pagine di un libro o di nuove emozioni condivise, le tendenze 2026 raccontano di un viaggiatore che mette autenticità e benessere al centro, ovunque si trovi”.

La domanda di viaggi, dunque, continua a spostarsi verso scelte più coscienziose, con un terzo dei viaggiatori che cerca di evitare le aree troppo turistiche a favore di quelle più tranquille e meno visitate. L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo sempre più sfumato durante l’intero viaggio, con soluzioni su misura e più agenti che lavorano insieme dietro le quinte per risolvere problemi specifici e reali dei viaggiatori, dall’ispirazione alla pianificazione, fino alla prenotazione. Allo stesso tempo, nelle scelte, sempre più viaggiatori si rivolgono ai social media per alimentare la loro voglia di viaggiare e cercare dove indirizzare il loro prossimo viaggio.

Il futuro dei viaggi, dunque? È curato, ponderato e più intelligente che mai.

Beauty. Nel 2026, la cura della pelle e i rituali di bellezza non vivranno solo sui feed social, ma daranno forma a piani di viaggio e comportamenti del mondo reale. I rituali di bellezza non influenzeranno solo la scelta della destinazione, ma anche il modo di viaggiare. Nel 2026 skincare e beauty non saranno più solo un trend social: sempre più italiani porteranno la cura di sé in vacanza, scegliendo destinazioni in base alla loro offerta beauty. Il 22% ha già pianificato un viaggio con questo criterio, il 18% acquista prodotti skincare in viaggio e il 23% cerca novità non disponibili in Italia. Per uno su quattro, la beauty routine è ormai parte essenziale dell’esperienza di viaggio.

In quota. I viaggiatori scelgono destinazioni in quota, non solo per le piste da sci, ma anche per la serenità. Dalle Dolomiti all’Annapurna alle Montagne Rocciose canadesi, le fughe alpine in tutto il mondo attirano le persone tutto l’anno per la pace. Le montagne, da sempre meta amata, stanno vivendo una nuova ondata di interesse anche fuori stagione. Il 71% dei viaggiatori (78% di quelli italiani) sta considerando o pianificando una fuga in montagna per l’estate o l’autunno 2026, non solo per sciare, ma soprattutto per respirare aria pulita (57%), trovare pace e silenzio (56%) e godere della natura con escursioni e laghi (48%). La montagna diventa la fuga ideale in ogni stagione, sinonimo di relax e benessere.

Incontri. Il viaggio è sempre più occasione di creare connessioni autentiche: oltre metà degli italiani ha già viaggiato o sta considerando di viaggiare all’estero per conoscere nuove persone, che si tratti di amicizie, relazioni o incontri online. Per molti, le vacanze sono il momento perfetto per aprirsi a nuove conoscenze (37%) e scoprire culture diverse (27%), lasciando spazio a legami reali, non solo virtuali. Scrivere nuovi capitoli su come evadere, ritrovare se stessi e rigenerarsi.

Letture. Il 56% degli italiani ha già organizzato o sta considerando un viaggio ispirato a libri, autori o mondi letterari, mentre il 58% ritiene importante dedicare tempo alla lettura durante le vacanze. C’è chi sogna di leggere un libro cartaceo (29%) e chi vuole visitare librerie iconiche o luoghi citati nei romanzi (26%).

Family. I viaggi multigenerazionali sono in aumento, non solo per condividere i costi, ma per recuperare il tempo insieme e creare ricordi duraturi tra genitori, figli e nonni. Con il budget fattore importante, e molti ventenni che vivono a casa, le famiglie, in particolare le generazioni più giovani, stanno diventando creative su come e dove viaggiare.

Il viaggio in famiglia, con più generazioni insieme, è una delle tendenze in più rapida crescita: genitori, figli e nonni scelgono sempre più spesso di partire insieme, condividendo costi e ricordi. Il 24% ha viaggiato con bambini negli ultimi due anni, il 22% con figli adulti, il 14% con i propri genitori e il 10% con tre generazioni insieme. Per molti, le vacanze in famiglia sono soprattutto un’occasione per creare nuovi ricordi (42%) e rafforzare i legami (29%).

Hotel. Più che mai, i viaggiatori scelgono dove andare in base a dove vogliono soggiornare. Gli hotel non sono più un posto dove dormire: sono la destinazione stessa. Dalle architetture al design dei trasporti all’atmosfera generale, i viaggiatori stanno dando la priorità a soggiorni unici. E mentre i viaggiatori più giovani (e i loro feed sociali) alimentano l’ossessione di dupe, l’alloggio insolito sta ridefinendo cosa significa “viaggiare per il mondo” anche senza il volo a lungo raggio.

Nel 2026 l’alloggio sarà al centro dell’esperienza: il 41% degli italiani ha scelto una destinazione proprio per la struttura in cui soggiornare, che si tratti di un hotel di design, una villa instagrammabile o un’esperienza unica. Cresce la ricerca di semplicità e comfort (25%), servizi esclusivi (22%) e soggiorni che offrano qualcosa in più di un semplice letto (17%). I sapori più autentici si trovano sugli scaffali dei supermercati.

Food & beverage. Sei italiani su dieci visitano spesso o sempre supermercati locali all’estero, spinti dalla curiosità di scoprire snack, bevande e prodotti non disponibili in Italia (30%), ma anche per immergersi nella vita quotidiana e nei sapori autentici (26%). Per molti, fare la spesa diventa un’avventura culturale e uno dei modi migliori per capire l’anima di un luogo (40%).

Le classifiche. Skyscanner ha anche individuato sia le destinazioni più in voga sia quelle più economiche da visitare nel 2026.

Le dieci di tendenza per il 2026 sono: Rzeszów (Polonia), destinazione economica e ricca di cultura (+498%); Salerno, in crescita grazie al miglioramento dei collegamenti treno–aeroporto e al rinnovato interesse per il Sud Italia (+418%); Koror (Palau) con famosi siti di immersione (+268%); Xi’an (Cina), casa dell’Esercito di Terracotta (+216%); Portimão (Portogallo), spiagge dorate e vivaci porti turistici sulla costa dell’Algarve (+181%); Linz (Austria), città vivace sul Danubio (+152%);

San Juan (Porto Rico), strade coloniali colorate, spiagge vivaci e atmosfera caraibica (+102%); Phu Quoc (Vietnam), paradiso tropicale con spiagge di sabbia bianca e vivaci mercati notturni (+100%); Cordova (Spagna), la splendida Mezquita, i cortili fioriti e il patrimonio moresco (+95%); Aktau (Kazakistan), sul Mar Caspio, Aktau offre paesaggi unici e accesso alle meraviglie naturali del Kazakistan (+75%).

Ed ecco invece le dieci destinazioni più economiche per il 2026. Fès, Marocco; Tromsø, Norvegia; Mascate, Oman; Marsa Alam, Egitto; Las Palmas de Gran Canaria, Spagna; Giacarta, Indonesia; Hong Kong, Cina; Los Angeles, Usa; Santorini (Thira), Grecia; Bangkok, Thailandia.

