TURISMO/ Il Ferragosto degli italiani: podio spagnolo, poi viene Gallipoli

“Dove vai in vacanza?”, o meglio, adesso che agosto è agli sgoccioli, la domanda riguarda “dove sei stato in vacanza?”. E precisamente a Ferragosto. Le scelte degli italiani sono state monitorate dagli analisti di Holidu, il famoso portale spagnolo di prenotazione di case vacanze. Il risultato (honni soit qui mal y pense) vede al primo posto (ma dai…) Barcellona, seguita sul podio da San Teodoro e Palma di Maiorca. Sull’elenco delle prime dieci destinazioni preferite (la classifica completa ne ha vagliate 50) seguono Gallipoli, al quinto posto ancora Spagna con Lloret de Mar, poi Rimini. Al settimo posto di nuovo Spagna (e ridai…) con Valencia, che precede Olbia, Napoli e Alghero rispettivamente nona e decima.

OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026/ Fiames o Borca di Cadore: dove costruire il Villaggio?

È noto il trend che vedeva in quest’estate 2023 una predilezione dei vacanzieri italiani per località di prossimità, “nostrane”, sia per comodità, sia per l’incidenza del pesante caro-trasporti sul budget a disposizione. Per Ferragosto sembra però che l’alternativa Italia-estero si sia assestata su livelli più equilibrati: Holidu informa che sono 18 su 50 le località fuori dai confini nazionali scelte dagli italiani. “Ferragosto si conferma un’ottima scusa per passare qualche giorno all’estero, specialmente in Spagna (e ri-ridai…), la nazione più gettonata dai vacanzieri nostrani: ben 8 località spagnole, 3 delle quali in top 5. Seguono con gran distacco Francia, Portogallo e Croazia con due mete ciascuna, una meta per la Grecia e per l’Albania. Quest’ultima in particolare è la novità: economica ma bellissima, l’Albania sta attraendo i vacanzieri come mai in precedenza”.

TURISMO DI MONTAGNA/ "Serve un piano strategico per affrontare i cambiamenti in atto"

La regione italiana più rappresentata in questa classifica risulta essere la Sardegna, con 10 destinazioni di cui tre tra le prime dieci posizioni: oltre a San Teodoro seconda, ecco Olbia ottava e Alghero decima. Villasimius e Budoni seguono rispettivamente nelle posizioni 17ma e 20ma. Costa Rei è invece 27ma mentre Pula è tre posizioni sotto al trentesimo posto. A chiusura sono Palau 43ma e Santa Teresa di Gallura 48ma. La Sicilia si difende bene con 6 località in classifica di cui nessuna in top 10: apre San Vito Lo Capo appena sotto in 11esima posizione, seguono il capoluogo Palermo 22, Siracusa 25 e Marina di Ragusa 37. Castellammare del Golfo si attesta in 42esima posizione, mentre chiude Cefalù al 49esimo posto. Sono invece 5 le località della Puglia: oltre a Gallipoli quarta, Porto Cesareo è il 18esima posizione mentre Monopoli è 29esima. Le altre due località sono Vieste (38) e Otranto (45).

TURISMO/ Crescono gli alberghi dove "il tovagliolo si mangia il lenzuolo"

Due destinazioni ciascuna per Toscana (Viareggio 16ma e Follonica 41ma), Veneto (Bibione 19ma e Jesolo 34ma), Lazio (Sperlonga 28ma e Roma 40ma), Emilia-Romagna (Rimini sesta e Riccione 24ma) e Campania (Napoli nona e Paestum 50ma). Una meta ciascuna invece per Lombardia (Livigno 21ma), Calabria (Tropea 12ma) e Friuli- Venezia Giulia(Lignano Sabbiadoro 15ma). Sezione a parte dell’analisi Holidu sul costo della vacanza. La città più cara è risultata Parigi: la capitale francese ha un prezzo medio a notte a persona di 342 euro. Seguono 4 città al di sopra dei 200 euro: oltre a Barcellona con i suoi 268 euro, anche Palma di Maiorca con 244 euro, che precede Marbella e Roma. Tutte le destinazioni sono comprese tra i 100 e i 200 euro a notte a persona. Tutte tranne una, l’unica al di sotto del muro dei 100 euro: la località più economica è Saranda, dove si trova la spiaggia di Ksamil, in Albania.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA