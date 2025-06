ITA Airways è entrata in Federturismo Confindustria, la federazione nazionale che rappresenta le imprese del sistema turistico italiano

Turismo vuol dire tante cose, così lunga è la filiera che lo compone. Ma sicuramente i trasporti, e quelli aerei in particolare, sono uno degli asset principali a comporre il valore dell’intero settore, sia nella componente outgoing che in quella incoming.

Ieri ITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento, è entra ufficialmente a far parte di Federturismo Confindustria, la federazione nazionale che rappresenta le imprese del sistema turistico italiano. L’annuncio è stato dato nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi negli uffici della compagnia, a Fiumicino.

L’iniziativa segna un passo importante verso una maggiore integrazione tra il settore del trasporto aereo e l’intera filiera turistica del Paese. “Con l’adesione a Federturismo Confindustria – è stato detto -, ITA Airways potrà utilizzare la sua posizione di vettore di riferimento nazionale per diventare il partner privilegiato dell’ecosistema turistico italiano in piena espansione, che, nel 2024, ha toccato numeri da record, con un Pil turistico di 104,5 miliardi di euro e con presenze internazionali in forte crescita, al 112,2% dei livelli pre-Covid”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Federturismo – ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways -. Riteniamo fondamentale collaborare con tutti gli attori della filiera per valorizzare il patrimonio turistico nazionale e promuovere la mobilità come leva strategica per la crescita del settore.

Ogni giorno continuiamo a compiere sforzi significativi per rappresentare al meglio l’identità italiana, garantendo un’esperienza di viaggio tricolore che i passeggeri possono vivere ancor prima di arrivare in Italia, a bordo dei nostri voli, con lo stile, l’ospitalità, il calore, buona cucina, cura e comfort tipici del nostro fantastico Paese. Continueremo a farlo al fianco dei principali protagonisti del turismo italiano”.

“È con grande soddisfazione che Federturismo apre la propria rappresentanza – dichiara la presidente, Marina Lalli – a ITA Airways, la compagnia che guarda al futuro con determinazione e innovazione, forte di una strategia che punta a consolidare la sua presenza sui mercati chiave a livello internazionale. I vettori aerei sono elementi di competenza fondamentali per la mobilità, ma anche per l’esperienza di qualità che sono in grado di offrire al viaggiatore, capaci di influenzare la scelta della meta del viaggio.

Consideriamo quest’accordo un importante risultato strategico per tutta la nostra filiera turistica che da oggi potrà sviluppare nuovi e innovativi progetti e nutrire la propria visione di settore insieme ad una grande compagnia aerea. Guardiamo al futuro con ottimismo, certi che questa collaborazione darà un contributo significativo alla promozione dell’Italia come destinazione di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo”.

