Con i panel “Connected to the traveller”, “Major events: the destination perspective”, “Planning for the future”, “Guardians”, “Rooted in culture” si è chiuso ieri all’auditorium Parco della musica Ennio Morricone, a Roma, il WTTC Global Summit 2025, la più importante convention mondiale dedicata all’industria del turismo, per la prima volta ospitata in Italia.

“Un riconoscimento alla forza, al prestigio del settore turistico italiano, ma anche una presa d’atto dell’impegno di questo Governo nel supportare una delle industrie più dinamiche del mondo e più strategiche, più preziose per l’economia italiana – aveva dichiarato la Premier Giorgia Meloni l’altro giorno in apertura del Summit -. Voglio ovviamente ringraziare il ministro Santanchè per il lavoro costante, efficace, a supporto del settore, che sta portando avanti. Il turismo è uno straordinario generatore di ricchezza, il 13% del Pil per quello che riguarda l’Italia, ma il suo valore va ben al di là del lato strettamente economico.

Perché il turismo racconta ciò che sappiamo fare meglio, ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita. Il turismo – aveva concluso Meloni – è uno degli strumenti principe con cui il popolo italiano parla al mondo della sua identità, la fa conoscere e la rende così ammirata nel mondo”.

“Le relazioni internazionali sono fondamentali per lo sviluppo del turismo e per le partnership – ha dichiarato il ministro Santanchè -, per la condivisione di una visione che ci porterà lontano e ci farà arrivare a traguardi che nessuno di noi da solo potrebbe raggiungere. Il turismo unisce, crea legami e relazioni tra persone. E chi fa impresa sa sognare e nella nostra Nazione i sogni possono diventare realtà. Siamo un Governo che facilita gli investimenti mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari.

Insomma – ha concluso Santanchè -, siamo al fianco di chi crea lavoro e siamo pronti per questo meraviglioso viaggio, definendo le migliori condizioni per far prosperare le aziende e l’intera industria turistica nazionale”.

Ieri al Summit ha partecipato in collegamento anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. “Con 257,9 miliardi di dollari (219,65 miliardi di euro) l’Italia è il decimo Paese al mondo per il contributo del turismo al Pil in termini assoluti – ha detto -. Il ruolo del turismo nel nostro Paese è anticiclico e ha contribuito alla stabilizzazione economica. Un posto rilevante all’interno dell’economia che ha permesso di essere annoverato come decimo Paese al mondo per il suo apporto al Pil. Il turismo, insieme ad altre componenti, ha sostenuto l’andamento del Pil con una crescita lineare, confermata dai dati dell’estate”.

Ma non solo panel di confronto e discussione. Le ricadute “concrete” del Summit sono state immediate: sono già stati annunciati 8 miliardi di euro di investimenti in Italia, il più massiccio investimento mai portato in una Nazione dal WTTC. Merito della decisione di alcuni membri dei cda e dei ceo di grandi aziende di unirsi e collaborare per effettuare importanti investimenti in Italia, una scelta che dimostra la fiducia degli operatori globali nel potenziale e nell’attrattività dell’Italia, nonché nella capacità del Summit di fungere da catalizzatore per nuove opportunità di crescita, occupazione e sviluppo economico.

“È un’opportunità unica per continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo del settore e di una Nazione che riconferma, così, un’ineguagliabile forza attrattiva e una straordinaria capacità di far innamorare il mondo intero – ha commentato il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Questi investimenti si tradurranno anche nella creazione di posti di lavoro, a conferma di come il turismo sia un potente ascensore sociale per le nuove generazioni”.

Santanchè era intervenuta anche alla discussione “New Leadership in Tourism”, all’incontro sulle opportunità di investimento in Italia e al panel “Bridging continents: collaborative tourism policies for a connected future”, mentre il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a quello “Health, wellness, & travel”.

Ieri il ministro Giancarlo Giorgetti ha tenuto il keynote “Innovation & Long-Term Sustainable Growth in Italy” e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida è intervenuto nel segmento “Keynotes In a flash: Examples of Excellence”. La cerimonia di chiusura è stata affidata al Presidente del Senato Ignazio La Russa.

