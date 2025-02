Per il secondo anno consecutivo, l’Italia si è confermata come la destinazione europea d’eccellenza per il turismo mondiale in grado di ottenere il primissimo posto dal punto di vista della reputazione per i viaggiatori provenienti da ogni angolo del globo: a dirlo – per la seconda volta – è l’ottava edizione dello European Tourism Reputation Index calcolato dall’istituto Demoskopika che ha preso in analisi quattro differenti indicatori – dalla visibilità sul web a quella sui social, passando anche per la popolarità delle destinazioni e per l’apprezzamento per le strutture dedicate all’ospitalità del turismo – nei quali il nostro Bel Paese è riuscito ad incassare due medaglie (ovviamente figurative) d’oro, una d’argento e una quarta – purtroppo – di legno corrispondente al quarto posto.

Entrando subito nel merito delle indagini sul turismo in Italia, è interessante notare che oltre alla classifica reputazionale stilata da Demoskopika – che ci conferma la primo posto, ma ci torneremo solamente tra un attimo nel dettaglio -, anche i dati ufficiali sui flussi turistici raccolti dall’Eurostat nel 2023 (gli ultimi disponibili, per ora) sembrano piazzare il Bel Paese nelle primissime dieci destinazioni d’Europa assieme a Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Grecia e Portogallo; in grado – tutte e dieci complessivamente – di attirare l’84,7% (pari a 863 milioni di arrivi) del totale dei viaggiatori che visitano il vecchio continente (questi in totale 1,02 miliardi).

Cosa dice l’indagine Demoskopika sulla popolarità del turismo in Italia: i dati nazionali e le Regioni preferite dai viaggiatori

Secondo i dati raccolti da Demoskopika – invece – il flusso complessivo del turismo in Europa è stato di oltre 2,9 miliardi di viaggiatori che all’84,4% (ovvero pochi più di 2,5 miliardi) hanno scelto una delle dieci destinazioni elencate prime; mentre dal punto di vista della popolarità – non necessariamente legata a filo doppio con i numeri effettivi dei viaggiatori – la classifica vede al primo posto proprio la nostra bella Italia con 115,5 punti, seguita da Grecia e Spagna (rispettivamente a 108,4 e 102,8 punti).

Le migliori performance si registrano dal punto di vista della ricerca sul web delle destinazioni e della loro popolarità e mentre dal punto di vista dell’apprezzamento per le strutture siamo secondi, ad ottenere la valutazione peggiore – ovvero il quarto posto – è la reputazione sui social dei canali istituzionali.

Dal conto suo – poi – Demoskopika ha anche valutato la reputazione del turismo delle singole Regioni italiane che vede al primissimo posto la Toscana con ben 109,6 punti ottenuti in larghissima parte dal primato dal punto di vista della popolarità sul web e dal secondo posto per l’apprezzamento delle strutture ricettive (che includono ovviamente alberghi, ristoranti e quant’altro di analogo); mentre il secondo posto spetta al Trentino con i suoi 108 punti e il terzo – in questo caso legato soprattutto al parere sulle strutture e alla capacità di incanalare l’interesse del web per le sue destinazioni – alla Sicilia con 104,6 punti complessivi.