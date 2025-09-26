Il turismo è un settore molto importante per il territorio trentino, grazie anche alle scelte che sono state fatte dalla Provincia autonoma

Estate positiva nonostante il meteo, strategie per allungare la stagione, grandi opere come la funivia Trento-Bondone e la sfida delle Olimpiadi 2026: l’assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, racconta visione e priorità di un territorio che punta a crescere ancora, tra qualità, sostenibilità e inclusione.

Assessore Failoni può fare un primo bilancio sulla stagione estiva appena trascorsa? E magari che prosegue ancora?

Nonostante un’estate dal meteo altalenante e un luglio penalizzato dal maltempo, i dati della stagione sono positivi e le nostre stime indicano una crescita del 2% delle camere vendute in Trentino rispetto allo scorso anno. Veniamo da tre anni di crescita continua, quindi aver confermato questi numeri è veramente importante, tenendo conto che una componente rilevante è rappresentata dai turisti last minute che prenotano pochi giorni prima della vacanza e quindi risentono di aspetti come le condizioni meteo.

Per quanto riguarda arrivi e presenze, stiamo assistendo a una crescita dei mercati internazionali, in particolare dall’Europa dell’Est, pur mantenendo una forte componente italiana. Questo successo è merito di un’offerta turistica ricca e diversificata, su cui puntiamo per allungare la stagione. Un’offerta che non si limita alla vacanza in montagna o al lago ma spazia dall’enogastronomia all’outdoor, dal benessere agli eventi sportivi fino al turismo culturale, con musei, castelli e iniziative per tutti i gusti.

In tal senso la destagionalizzazione andrebbe forse incentivata ancora di più?

Ora siamo già proiettati verso l’autunno, con una serie di proposte di qualità e richiamo. Penso ai vari festival appena conclusi o ai nastri di partenza, dal Trentodoc Festival, al Wired Next Fest, dal Festival dello Sport fino ad Autumnus, oltre alle tantissime rassegne che celebrano i nostri prodotti enogastronomici. In tutte le valli del trentino il nostro obiettivo è quello di puntare sulle belle stagioni, al fine di distribuire la domanda durante l’intero arco dell’anno.

Lo facciamo supportati dall’impegno di Apt, Pro Loco e dei tantissimi volontari che rendono possibile un calendario di eventi sempre più ricco e in grado di attrarre visitatori anche oltre l’alta stagione estiva. Continuiamo a puntare su un turismo di qualità, diversificato e internazionale, che chiede autenticità e nuove esperienze da vivere.

Certe destinazioni trentine soffrono di eccesso di flussi? Si tratta davvero di overtourism o solo di carenza di programmazione e comunicazione?

Più volte ho sottolineato come il tema dell’overtourism, termine che a me non piace, non riguarda il Trentino: si parla solo di alcune giornate critiche durante l’anno, soprattutto sulle strade. D’altra parte i luoghi belli e con un alta qualità di ospitalità e servizi sono quelli più frequentati e quindi soggetti anche a brevi periodi di congestionamento. Per questo da alcuni anni stiamo lavorando nel gestire gli importanti flussi di ospiti nazionali e internazionali e nel diversificarli sia sui dodici mesi che per territori e vallate.

È chiaro, però, che il mercato interno, quello italiano, ha alcuni periodi fissi. In tal senso lavoreremo anche in futuro, consapevoli dei buoni risultati ottenuti in questi anni, dell’importanza che il turismo riveste per la nostra comunità e della necessità di continuare ad alzare il più possibile la qualità delle località su tre fronti: servizi, strutture e infrastrutture. Penso, ad esempio, a una strategia condivisa con i territori e gli attori coinvolti per potenziare la dotazione di parcheggi e la mobilità alternativa. L’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente la possibile sensazione di sovraffollamento riferita ad alcuni circoscritti periodi ed aree durante l’anno.

Assessore, cosa replica alle contrarietà emerse sulla realizzazione dell’impianto funiviario Trento-Bondone? Sotto accusa è il rapporto costi-benefici: lei come giudica il progetto?

La realizzazione della funivia Trento-Monte Bondone è un passo fondamentale per il futuro della mobilità di Trento e della sua montagna. Un’infrastruttura che, migliorerà la qualità della vita e offrirà nuove opportunità a residenti, visitatori e operatori del territorio. Nelle scorse settimane a Sardagna si è tenuto un incontro pubblico, molto partecipato, in cui come Provincia abbiamo fornito le informazioni sullo stato dell’arte e dato risposte precise. Allo stesso tempo abbiamo ascoltato proposte e suggerimenti arrivati dai cittadini.

Il confronto è aperto, ma, come ho ribadito anche in quell’occasione, prosegue con convinzione il nostro impegno per la realizzazione dell’intero collegamento Trento-Monte Bondone, prima e seconda tratta. A bilancio ci sono 96 milioni di euro, di cui 37,4 provengono dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il tratto Trento-Sardagna. Le basi concrete ci sono: finanziamenti, progettazione e confronto costante. C’è un accordo tra Provincia e Comune, e una volontà politica forte. Vogliamo trasformare questa grande opera in una realtà concreta e innovativa, che porterà un ulteriore valore aggiunto per Trento e per tutto il Trentino. Un opera che, sono convinto, non andrà in perdita.

Come giudica la ricerca di un’identità comune per il territorio gardesano che insiste su tre regioni, Trentino, Veneto e Lombardia?

Il Lago di Garda è già oggi una delle mete turistiche più riconosciute d’Europa, ma attraverso il progetto di promozione congiunta che abbiamo avviato insieme a Veneto e Lombardia per valorizzare il Garda come destinazione unica, possiamo compiere un vero salto di qualità. Sono convinto che questa collaborazione interregionale, che supera i confini amministrativi per costruire un’identità condivisa, permetterà di consolidare l’immagine del nostro lago e del nostro territorio come destinazione di qualità, di rafforzare la presenza sui mercati internazionali, in particolare Nord Europa e Nord America, e di valorizzare le nostre eccellenze turistiche.

Vogliamo inoltre che il Garda non sia solo una meta turistica stagionale, ma una destinazione da vivere tutto l’anno: puntiamo su esperienze autentiche, sul benessere, sull’offerta culturale, sportiva ed enogastronomica, per offrire un prodotto turistico completo e di alta qualità.

Il turismo Trentino gode del contributo di rodate agenzie provinciali. Quanto possono incidere sull’economia del settore, che sembra valere, nel territorio, oltre il 10% del Pil?

Parto da un dato: il 2024 si è chiuso con numeri record per il turismo in Trentino, facendo registrare i migliori risultati degli ultimi dieci anni, con un incremento di arrivi e presenze sia nell’alberghiero che nell’extralberghiero. Un settore in perfetta salute, in grado di trainare l’economia trentina e il suo indotto, con un contributo al Pil provinciale di oltre il 10%.

Questi numeri confermano la validità e la lungimiranza delle scelte adottate dalla Giunta provinciale, che ha saputo costruire una visione strategica condivisa tra categorie, Apt e Trentino Marketing. In tal senso il lavoro di Trentino Marketing, che agisce da cabina di regia, coordinamento, promozione, sviluppo e innovazione dell’intero sistema turistico provinciale, è cruciale per ottenere questi risultati. Un pilastro fondamentale e ben rodato, dal ruolo centrale e strategico che, insieme alle Aziende per il turismo, contribuisce a mantenere il Trentino competitivo e attraente sul mercato turistico globale.

Che previsioni si possono fare per la prossima stagione inverno/neve? Si registra qualche novità?

Gli operatori sono già al lavoro per preparare al meglio la stagione invernale 2025-2026, con le date d’apertura delle principali località previste per fine novembre e inizio dicembre. Certo, al momento è troppo presto per fare previsioni su meteo e neve, ma si lavora per offrire piste sempre più sicure e servizi sempre più all’avanguardia. L’attenzione inoltre è puntata, e non potrebbe essere altrimenti, alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che vedranno gli impianti di Tesero e Predazzo, sedi rispettivamente dello Stadio del fondo e dello Stadio del salto, ospitare le gare a cinque cerchi.

Tutto sta procedendo secondo i progetti, compresa l’organizzazione dell’ospitalità. È il più importante evento sportivo invernale a livello mondiale che il Trentino abbia mai ospitato e attirerà centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo non solo a seguire le gare, ma anche a conoscere e apprezzare la bellezza e i sapori del nostro territorio. Attraverso i bandi “Qualità in Trentino” puntiamo a innalzare ulteriormente gli standard dell’accoglienza e dei servizi offerti: si tratta di investimenti che vanno oltre l’evento olimpico e permetteranno di consolidare nel tempo il Trentino quale destinazione d’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Come giudica la recente esperienza di Madonna di Campiglio, cioè la settimana Holiday for All, il progetto della Fondazione Allianz UMANA MENTE realizzato in collaborazione con TH Group dedicata a bambini e ragazzi con una disabilità complessa e alle rispettive famiglie?

Holiday for All è un progetto di integrazione e sollievo che offre ai ragazzi e alle loro famiglie la possibilità di vivere una vacanza accessibile edinclusiva, coinvolgendo attivamente il territorio e garantendo strutture adeguate ed un’esperienza turistica di qualità. Personalmente credo fortemente in iniziative come questa, dove la vacanza non è solo un momento di svago ma diventa un’esperienza che unisce, insegna e ci arricchisce tutti. Un esempio virtuoso che speriamo possa replicarsi perché rappresenta un valore aggiunto nel sistema dell’accoglienza trentina, permettendo alle nostre strutture ricettive di crescere professionalmente e maturare nuove competenze.

Da sempre il Trentino è terra di accoglienza e inclusione e questo progetto ha saputo raccontare al meglio il volto autentico della nostra provincia, che non offre solo bellezza naturale ma anche calore umano, attenzione e valore condiviso. Ringrazio la Fondazione, TH Resorts, educatori, psicologi, medici e i tanti volontari che lo hanno reso possibile.

(Alberto Beggiolini)

