L’Italia fa il bis. Per il secondo anno consecutivo festeggia il primato europeo con 115,5 punti superando Grecia (108,4 punti) e Spagna (102,8 punti) nella classifica generale dell’European Tourism Reputation Index (Etr Index) dell’Istituto Demoskopika (due su due: l’Etr è stato creato esattamente due anni fa).

Vacanze estive: 65% degli italiani le ha già programmate/ Compass: "Il mare resta la metà preferita"

Il nostro Paese ottiene il primato in due indicatori (ricerca e popolarità della destinazione) su quattro e l’argento nella valutazione dell’offerta turistica. Meno significativo il posizionamento per quanto riguarda i social. I canali istituzionali monitorati (Enit, Italia.it) non sono ancora adeguatamente sfruttati, a differenza di quanto fatto da Portogallo, Grecia e Spagna. “Occorrerà investire in modo ancora più consapevole sulla previsione dei flussi turistici”, commenta il Presidente di Demoskopika Raffaele Rio.

Turismo: Italia prima in Europa per reputazione/ Demoskopika: "Premiata l'offerta, ma sui social arranca"

A pesare più che positivamente sul piazzamento della destinazione greca gioca soprattutto il primo posto quale offerta ricettiva, ristorativa e culturale più apprezzata (115,9 punti) e il secondo posto quale destinazione “più social d’Europa” con oltre 1,7 milioni di like, iscritti e follower totalizzata dai canali istituzionali sulle reti sociali (107,5 punti). Terzo posto, infine, per la Spagna ottenuto grazie a una performance più che significativa in due indicatori principali: secondo posto nella classifica della ricerca della destinazione con 714mila pagine indicizzate (98,4 punti) e medaglia di bronzo nella graduatoria del social reputation index (104,5 punti), totalizzando oltre 3,3 milioni di like, iscritti e follower sul web.

I NUMERI DEL TURISMO/ Tra Giubileo e Olimpiadi le chance per far crescere ancora il settore

In particolare, sono state individuate le prime dieci destinazioni per arrivi in base agli ultimi dati disponibili (Eurostat, 2023): Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Grecia e Portogallo. E così, nel 2023, i Paesi individuati, con oltre 863 milioni di arrivi, rappresentano circa l’84,7% del dato complessivo rilevato nei 27 sistemi turistici nazionali dell’Unione europea (1.020 milioni). E, inoltre, le presenze generate complessivamente sono state poco più di 2,5 miliardi pari a ben l’84,4% del totale dei pernottamenti nei Paesi Ue (oltre 2,9 miliardi).

I numeri generati dai sistemi europei per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dall’European Tourism Reputation Index di Demoskopika sono stati di oltre 11,8 milioni di pagine indicizzate, circa 17,8 milioni di like, iscritti e follower sulle reti sociali, ben 667mila le strutture e le attrazioni osservate.

Per quanto riguarda il dato nazionale, il podio vede Toscana, Trentino-Alto Adige e Sicilia. Lo ha stabilito il Regional Tourism Reputation Index, sempre di Demoskopika (arrivato stavolta all’ottava edizione). Rispetto all’anno precedente, la Toscana conquista la prima posizione scalzando il Trentino-Alto Adige: 109,6 punti contro 108. I parametri considerati sono: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, popolarità della destinazione e, infine, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell’offerta ricettiva e culturale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI