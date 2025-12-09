Dal report di Euromonitor Internationale "Top 100 City Destinations" emerge che Parigi resta al primo posto

Si dice che l’Italia è un Paese “di sinistra” che però vota “a destra”. Chissà… Schizofrenia a parte, di certo però c’è che gli italiani sul web cercano New York, ma prenotano Parigi. Lo ha verificato il recente report “Top 100 City Destinations” stilato dalla compagnia di analisi di dati Euromonitor International. Una classifica che vede, per il quinto anno consecutivo, appunto Parigi quale migliore destinazione al mondo.

Il ranking è basato su 50 diversi criteri analizzati per i grandi centri urbani considerati maggiormente attrattivi, criteri riassunti in sei macrocategorie: business e attività economiche, performance del turismo, infrastrutture, salute e sicurezza, sostenibilità e politiche del turismo. Dunque Parigi resta la più desiderata; al secondo posto Madrid, seguita da Tokyo. Al quarto posto la prima italiana, Roma, con Milano che segue a ruota. Chiudono la top ten New York, Amsterdam, Barcellona, Singapore e Seul.

L’Euromonitor International Top 100 City Destinations Index 2025, prodotto in collaborazione con Lighthouse, valuta 100 città utilizzando più di 50 metriche su sei pilastri principali per fornire un punteggio complessivo sulla capacità attrattiva della città. Coprendo l’attività economica e commerciale, le prestazioni del turismo, le infrastrutture, la politica e l’appello turistico, la salute e la sicurezza e la sostenibilità, l’indice offre una prospettiva olistica sui fattori che guidano il successo urbano e la resilienza.

“Nel 2025, le destinazioni urbane stanno riformulando le loro strategie turistiche per dare priorità al valore rispetto al volume, riconoscendo che la crescita non gestita mette a dura prova le infrastrutture, gli ecosistemi e il benessere dei residenti – sostengono da Euromonitor – . Rivolgendosi ai visitatori che rimangono più a lungo, spendono di più e si impegnano in modo più responsabile, le città stanno affrontando le pressioni del turismo eccessivo generando rendimenti economici più sostenibili e resilienti.

La prontezza dell’IA è emersa come un vantaggio determinante nella concorrenza urbana globale. Le città leader nell’adozione dell’IA non solo ottimizzano le infrastrutture e le reti di trasporto, ma migliorano anche lo sviluppo dei talenti, l’innovazione aziendale e l’esperienza personalizzata del cliente”.

Il report rivela che si prevede che le principali destinazioni globali accoglieranno 702 milioni di viaggi quest’anno, segnando un aumento dell’8%. Collettivamente, queste città rappresentano il 46% del turismo in entrata globale, continuando a sorpassare la crescita globale complessiva, che si attesta al 4%.

