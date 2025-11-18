Alla recente assemblea dell'Anci svoltasi a Bologna si è parlato anche della Carta di Amalfi, che ha raccolto nuove adesioni

La recente assemblea Anci 2025, svoltasi a Bologna, ha registrato anche l’incontro tra i sindaci firmatari della Carta di Amalfi, il patto tra Comuni ad alta vocazione turistica (siglato lo scorso aprile) che intendono promuovere un nuovo equilibrio tra accoglienza e qualità della vita per le comunità residenti.

Di fatto, si tratta di una rete strategica di municipalità (fondata da Amalfi, Arzachena-Porto Cervo, Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo-Madonna di Campiglio e Polignano a Mare) che mirano a mitigare gli aspetti negativi dell’overtourism. Obiettivi evidentemente condivisibili, visto che alla Carta hanno già aderito altri dodici Comuni (Alberobello, Ayas, Castellabate, Ischia, Pollica, Positano, Ravello, Riomaggiore, Riva del Garda, Roccaraso, San Gimignano, Taormina).

“In questi mesi – ha dichiarato Daniele Milano, sindaco di Amalfi – abbiamo portato avanti con determinazione i temi più urgenti: maggiore flessibilità per le assunzioni stagionali, rafforzamento della polizia municipale nei periodi di picco turistico e partecipazione diretta dei Comuni ai processi di pianificazione e gestione dei flussi. Il nostro obiettivo è dare voce e strumenti alle piccole realtà che accolgono grandi numeri di visitatori, tutelando al contempo il diritto dei residenti a vivere bene nei propri territori”.

Milano ha anche incassato il pieno sostegno di Anci, espresso dal vicepresidente Anci e delegato nazionale al turismo Stefano Locatelli. “Le esperienze di Anci sono fondamentali: servono politiche di indirizzo che superino la visione del turismo come mera fonte di reddito e valorizzino invece identità, cultura e benessere locale. Il turismo sostenibile è quello che genera valore, non solo economia. Dobbiamo costruire insieme strumenti normativi che riconoscano la specificità dei Comuni turistici e ci permettano di gestire i flussi, pianificare i servizi e garantire equilibrio tra residenti e visitatori. Questo tavolo non è elettorale ma permanente: vogliamo che i cambiamenti si vedano, e presto”.

“Un plauso al sindaco Milano per la sua visione e per la tenacia con cui ha guidato questo gruppo – ha detto Roberto Rota, sindaco di Courmayeur -. Solo facendo squadra i piccoli grandi Comuni turistici possono incidere davvero”. “Un anno fa eravamo in sei, oggi siamo diciannove: questo ci sprona a proseguire con convinzione”, ha ricordato Michele Cereghini, sindaco di Pinzolo.

Anche gli altri amministratori presenti hanno sottolineato la necessità di dare più strumenti ai territori, semplificando le procedure e riconoscendo la specificità dei Comuni turistici, in particolare quelli con siti Unesco o forte stagionalità. “Continuiamo così senza colori politici, facendo squadra – l’auspicio del sindaco del Comune di Roccaraso Francesco Di Donato – uniti su chi incide sulle nostre identità comunali”.

“Non chiediamo risorse ma strumenti – ha detto il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci -. Servono procedure più snelle e una via preferenziale per i Comuni ad alta pressione turistica”. “Abbiamo bisogno di supporto reciproco e di una voce unitaria – ha concluso il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni -. Solo così potremo essere protagonisti del futuro dei nostri territori”.

