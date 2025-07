Il Global Summit World Travel & Tourism Council (WTTC) si terrà a settembre a Roma. Un riconoscimento importante per il Paese

La travel & hospitality industry in Italia sta vivendo un anno da record, con la spesa dei visitatori internazionali destinata a raggiungere l’apice storico di 60,4 miliardi di euro nel 2025, secondo i nuovi dati del World Travel & Tourism Council (WTTC).

Il settore è in piena espansione. Dopo una forte ripresa dalla pandemia, l’Italia è in forte ascesa, consolidando la propria posizione come quarta destinazione più popolare in Europa e come potenza mondiale nel benessere, nel lusso, nella cultura e nella gastronomia.

VACANZE IN MONTAGNA/ I trend e le mete più gettonate per l'estate 2025

Secondo l’ultima ricerca sull’impatto economico (EIR) del WTTC, il settore è sulla buona strada per sostenere 3,2 milioni di posti di lavoro nel 2025 – 100.000 in più rispetto allo scorso anno – e contribuire con 237,4 miliardi di euro all’economia italiana, pari a quasi l’11% del Pil. Il turismo domestico rimane solido, con una spesa prevista di 124,6 miliardi di euro.

Sono loro le più amate dai turisti, la classifica sulle spiagge italiane che non t'aspetti

“A settembre il mondo celebrerà la grande bellezza del turismo e dell’Italia – ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. E dove se non a Roma poteva svolgersi il primo WTTC nella nostra Nazione (grazie al ministero del Turismo, Enit, Comune di Roma e Regione Lazio, all’auditorium Parco della Musica dal 28 al 30 settembre)? Qui la grande bellezza si vede, ma soprattutto si respira. È la più bella cartolina di un territorio ricco di cultura, storia e grandi e piccoli tesori turistici.

È un onore per noi ospitare un evento così prestigioso, ma lo è altrettanto per i partecipanti essere presenti. Abbiamo riportato in Europa, dopo sei anni, l’evento più grande al mondo sul turismo: il Global Summit del WTTC, che vede la partecipazione dei principali leader internazionali del settore, rappresenta un momento importante per il comparto e per l’Italia, ed è indice di quanto abbiamo recuperato terreno e siamo tornati a essere protagonisti nel panorama globale, tanto da fregiarci dell’onore e del privilegio di ospitare manifestazioni di tale prestigio.

RAPPORTO SIAE/ Dai concerti agli eventi sportivi, una spinta anche al turismo

Soprattutto in un anno già così stimolante per il turismo italiano, con il Giubileo in corso e i dati record che stiamo registrando, il vertice proietta ulteriormente la nostra capitale e la nostra nazione verso una crescita continua. Un’opportunità unica per fare rete e creare nuove sinergie tra operatori, associazioni e istituzioni, sviluppando il prodotto, l’offerta e il potenziale del nostro ecosistema turistico. E, in definitiva, per essere sempre più competitivi e vincenti”.

“L’Italia è tornata in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori, e per ottime ragioni – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del WTTC -. Dalla bellezza senza tempo di Roma all’eleganza delle sue coste e delle sue campagne, l’Italia offre un’esperienza unica, ricca di storia, cultura e lusso raffinato. Questa crescita da record è testimonianza della forza del settore dei viaggi e del turismo in Italia e della passione delle persone che lo rendono possibile. Il nostro Global Summit a Roma riunirà i leader che stanno plasmando il futuro, dai ministri e ceo agli innovatori e ai promotori della sostenibilità. L’Italia si conferma come modello di come il settore possa essere motore di prosperità, orgoglio culturale e crescita sostenibile”.

Dal 2021, l’Italia si distingue tra i Paesi europei e del G20 per avere un ministero del Turismo dedicato, un segnale del riconoscimento del valore economico e sociale del settore. Il Governo italiano ha inoltre dato priorità alla sostenibilità, all’innovazione e alle competenze, lanciando nuove campagne nazionali per incoraggiare i viaggiatori a scoprire destinazioni meno conosciute, diffondendo in modo più equo e responsabile i benefici del turismo.

“Mentre l’Italia si prepara a ospitare il 25° Global Summit del WTTC – ha detto Manfredi Lefebvre, presidente Esecutivo di AKTG, Abercrombie & Kent e Crystal Cruises e presidente designato del WTTC -, celebriamo non solo la nostra straordinaria ripresa dalla pandemia, ma anche il futuro vibrante del nostro settore turistico. Una crescita che è una prova del nostro impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e la passione condivisa delle nostre comunità. Insieme, continueremo a costruire un’esperienza prospera e culturalmente ricca per i viaggiatori di tutto il mondo”.

Lo scorso anno, il settore ha contribuito con 228,5 miliardi di euro all’economia italiana e ha sostenuto 3,1 milioni di posti di lavoro. La spesa domestica ha raggiunto i 122,6 miliardi di euro, mentre quella dei visitatori internazionali si è attestata a 55,2 miliardi di euro. “Con i giusti investimenti in connettività, competenze e promozione – sostiene il ministero – l’Italia è pronta a diventare il modello europeo di crescita basata sul turismo”. Il WTTC prevede che il settore contribuirà con 282,6 miliardi di euro all’economia italiana entro il 2035 – pari al 12,2% del Pil – e sosterrà 3,7 milioni di posti di lavoro. La spesa dei visitatori internazionali è destinata a raggiungere i 78 miliardi di euro, mentre quella domestica toccherà i 142,5 miliardi di euro.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI