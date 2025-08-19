Record di turismo a ferragosto in Lombardia, strutture sold out e occupazione al 90% portano la Regione tra le prime in Italia per presenze

La Lombardia fa il pieno di turisti nel periodo di Ferragosto con picchi di sold out in moltissime località e record di occupazione nel settore. I dati, diffusi dal sito Lombardia Notizie, confermano che la Regione è tra le prime in Italia per numero di visitatori, scelta soprattutto da famiglie e coppie che intendono trascorrere le vacanze nelle mete più note, in città, sui laghi o in montagna.

Una tendenza che, oltre al tutto esaurito durante il periodo 14-17 agosto dopo una leggera flessione di luglio, permane anche un flusso costante di presenze anche durante l’anno, che rende questa zona ai primi posti tra i campioni di destagionalizzazione, con un indice medio dello 0,29 quando nel resto totale del territorio nazionale è dello 0,56.

Dalle statistiche fornite dall’osservatorio regionale turismo e attrattività emerge inoltre l’aumento della reputazione turistica, salito dall’83,7 a 85,3 su 100 solo nei primi 5 mesi del 2025 grazie alla maggiore qualità delle strutture percepita come molto altra soprattuto dai viaggiatori esteri, in particolare quelli provenienti dagli Stati Uniti, ma anche polacchi, britannici e spagnoli.

Lombardia, record di turismo a ferragosto: ecco quali sono le mete preferite della Regione

L’osservatorio Turismo Lombardia ha pubblicato i dati sulle presenze in Regione durante il periodo di Ferragosto, tracciando anche il profilo medio dei turisti che scelgono le mete lombarde per le proprie vacanze. Il 45% è composto da coppie, il 30% dalle famiglie e circa il 12% dei restanti riguarda gruppi organizzati o singoli.

Un segno che sia le località che le tipologie di strutture e dei servizi, sono particolarmente adatti a tutti i tipi di esigenze ed esperienze. Altro successo è quello dell’occupazione nel settore lavorativo, particolarmente alta per l’alberghiero nel quale si è raggiunto il tasso dell’85%, e nelle zone più richieste anche del 95%.

I luoghi preferiti dai visitatori, italiani ed esteri, restano quelli dell’alto Lago di Como e Lecco, poi la Valtellina con Bormio, Livigno e Aprica. Seguono anche l’area del basso Lago di Como e quella bresciana dei laghi con un tasso di tutto esaurito che a tratti è arrivato al 90%.

Grande successo anche per Milano, che si conferma città molto richiesta, specialmente nei weekend, quando anche i prezzi aumentano a fronte della grande domanda. I rincari delle tariffe, dopo la flessione negativa dei mesi precedenti, tra il 14 ed il 17 agosto sono arrivati localmente a maggiorazioni tra il 10 ed il 20%.