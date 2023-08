Turismo Lombardia: “Rinascita del ‘last minute’”/ “I laghi si confermano le superstar”

In Lombardia sta proseguendo a gonfie vele la stagione turistica e per l’estate 2023 si è registrato un incremento del turismo last minute. A spiegarlo è stata Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, sottolineando: “La Lombardia si conferma una delle mete più ambite dal turismo nazionale ed estero – le sue parole riportate da Lombardianotizie.online – con alcune località che spiccano sul territorio regionale e qualche ritorno a sorpresa, come la rinascita del turismo ‘last minute’, in forte crescita”.

E ancora: “Stando alle rilevazioni – spiega ancora l’assessore – aumenteranno nelle prossime due settimane. Le cause di questa ritrovato amore per la formula ‘last minute’ potrebbero ricercarsi sia nel caro vita che pesa sulle tasche degli italiani, sia nella voglia dei consumatori di cogliere l’occasione dell’ultimo minuto, specialmente per i viaggiatori più giovani e avventurosi. Ad ogni modo si tratta di una tendenza su cui vale la pena riflettere e che potrebbe trasformarsi in una proficua opportunità sia per i turisti che per gli operatori”.

TURISMO LOMBARDIA, LAGO DI COMO TUTTO ESAURITO

Fra le mete più ambite della regione spiccano senza dubbio i laghi, a cominciare da Como, Maggiore e Garda: “Alcune località lombarde spiccano sull’intero territorio regionale, altre mantengono saldo il loro grado di attrattività – ha proseguito Mazzali – ma i dati che abbiamo ad oggi non sono da considerarsi definitivi, grazie al ritorno delle prenotazioni ‘last minute’. Un fenomeno interessante e piuttosto anomalo per la stagione estiva, dove in genere i turisti prenotano con largo anticipo”.

Secondo i dati dell’Assessorato al Turismo di Regione Lombardia, sul lago di Como vi è un tasso di occupazione altissimo pari addirittura al 100% al centro e al 90% nelle zone limitrofe. Bene anche la Brianza, con una maggioranza di clienti provenienti dall’estero. Anche il lago di Garda, infine, si conferma una certezza, con un’occupazione del 75-85 per cento, ma sono calati i tedeschi, -15% anche se compensati da americani e scandinavi.

