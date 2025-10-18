Nell'ambito di Apreski si è tenuta l'assemblea annuale di Anef, l'Associazione nazionale degli esercenti funiviari

Rispetto, comunità, continuità e trasformazione, solidarietà e connessione, cura e sicurezza, responsabilità e semplicità. È il nuovo decalogo illustrato ieri dalla presidente Valeria Ghezzi all’assemblea annuale di Anef, l’Associazione nazionale degli esercenti funiviari, svoltasi per una volta “in pianura”, a Milano, ma nell’ambito di Apreski, il primo salone dedicato alla montagna. “Ritmo verticale” era il claim per la sua relazione, in realtà un vero “manifesto” programmatico, per una montagna italiana sempre più evoluta, sostenibile e consapevole.

TTG 2025/ Le mosse che possono far crescere ancora i dati del turismo

“Dove c’è rispetto non c’è distruzione, ma spazio per tutti – ha detto -: equilibrio tra ospiti e residenti, capacità di adattarsi e valorizzare il territorio senza snaturarlo. La montagna è culla di comunità che vogliono conservare la propria identità senza rinunciare al comfort e alla tecnologia, strumenti capaci di trasformare questi valori in benessere diffuso, anche per chi arriva da ospite.

TURISMO/ Il WTTC Global Summit si chiude con 8 miliardi di investimenti in Italia

Gli investimenti sono parte essenziale della nostra quotidianità, e non solo per i turisti. La tecnologia, se usata con equilibrio, consente di vivere e lavorare in montagna, garantendo sviluppo e sostenibilità”.

Ghezzi ha poi richiamato i valori di solidarietà e connessione: “La solidarietà è vitale per territori dove l’isolamento è stato a lungo una sfida. La connessione, tecnologica e sociale, è la chiave per garantire sicurezza, dialogo e per ricostruire un legame umano forte tra passato, presente e futuro.

È anche la base per coinvolgere i giovani e invitarli a tornare a vivere la montagna. Si aggiungano poi cura e sicurezza: cura verso l’ospite e verso le infrastrutture, per noi prima garanzia di sicurezza. Ma sicurezza è anche una percezione, un senso di tranquillità che vogliamo trasmettere a chi arriva in alta quota e si apre all’immensità del paesaggio.

WTTC GLOBAL SUMMIT/ I buoni dati dell'Italia nel più grande evento mondiale del turismo

Ed infine responsabilità e semplicità, due valori che per Anef devono camminare insieme: la semplicità non è contraria alla tecnologia, ma ne rappresenta la forma più evoluta: quella che migliora la vita e rispetta l’ambiente senza invaderlo”.

Spazio anche per un bilancio della stagione 2024-2025, che nonostante le sfide legate al meteo e ai cambiamenti climatici si è chiusa positivamente, a conferma della solidità del comparto e della capacità di adattamento delle località montane. Grazie all’innevamento programmato – ormai risorsa imprescindibile per garantire la continuità della stagione – le affluenze sulle Alpi si sono mantenute elevate.

Positivi anche i segnali provenienti dall’Appennino, che sta ritrovando centralità grazie agli investimenti pubblici e privati incentivati dai bandi governativi. I flussi turistici, inoltre, hanno evidenziato una crescita della presenza straniera, a fronte di un lieve calo di italiani, in linea con l’andamento generale del turismo nazionale.

Guardando all’estate appena passata, la Presidente ha sottolineato il consolidamento della montagna come destinazione sempre più attrattiva per il turismo outdoor. “L’estate 2025 – ha detto Ghezzi – ha confermato la montagna come meta in crescita, trainata da trekking, ciclismo e natura. È la dimostrazione del successo delle strategie di destagionalizzazione, che stanno rendendo la montagna viva e competitiva dodici mesi l’anno”.

Il 2025 è stato anche un anno di conferme internazionali: le vette italiane “oggi rappresentano il terzo Paese europeo per fatturato e giornate sci, dopo Austria e Francia, e il quinto al mondo dopo Stati Uniti e Giappone” ha ricordato Ghezzi che è anche presidente della FIANET, la federazione europea dei gestori di impianti a fune. “Con 1,3 miliardi di euro di fatturato diretto e circa 8 miliardi di indotto, rappresentiamo una realtà solida e di riferimento a livello internazionale”.

Nelle sue attività istituzionali, Anef quest’anno ha dialogato in modo continuo e costruttivo con Governo e Parlamento, su tutte le tematiche strategiche del comparto funiviario. Un confronto che nel 2025 è diventato particolarmente solido con il ministro del Turismo, Daniela Santanché. “Il ministero, infatti, ha emanato misure specifiche per le aziende funiviarie, a sostegno degli investimenti in sostenibilità, innovazione, destagionalizzazione e sicurezza, inclusa la dismissione degli impianti obsoleti”.

Anche il rapporto con il ministero dello Sport e il ministro Andrea Abodi prosegue con obiettivi concreti di aggiornamento normativo. “Abbiamo lavorato e stiamo tuttora lavorando per perfezionare il Decreto Legislativo 40 del 2021, così da renderlo coerente con le esigenze di sicurezza e più chiaro per gli operatori e gli sciatori. Alcuni articoli critici sono già stati modificati, ma restano punti da precisare per evitare interpretazioni discrezionali”.

Sul fronte della sicurezza, inoltre, Anef collabora attivamente con il ministero dei Trasporti e con ANSFISA, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. “Quest’anno – ha ricordato Ghezzi – si sono concretizzati importanti passi avanti nella formazione e nei collaudi.

È cambiata la modalità di verifica per alcune categorie di impianti, ora affidata a tecnici qualificati iscritti in un registro specifico, ed è stato emanato il decreto che definisce i requisiti per assumere il ruolo di esercente funiviario”.

Infine, la Presidente (al suo decimo anno alla guida di Anef) ha sottolineato il valore del disegno di legge sulla Montagna, recentemente approvato sotto la guida del ministro Roberto Calderoli. “Un provvedimento fondamentale per il futuro dei territori di alta quota.

Pur non intervenendo direttamente sul settore funiviario, la legge riconosce e affronta le peculiarità e le criticità delle comunità montane, introducendo misure di sostegno a scuola, sanità, imprenditoria giovanile, agricoltura e gestione delle risorse idriche. Un passo importante per garantire continuità e qualità di vita a chi vive e lavora in montagna”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI