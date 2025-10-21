La Lombardia tra le mete preferite dai pellegrini per turismo spirituale durante il Giubileo 2025, la ricerca dell'Università Sacro Cuore di Milano

Turismo spirituale, la Lombardia si conferma tra le mete preferite dai pellegrini, con un aumento di ingressi e presenze, che migliora sempre di più, raggiungendo un picco nell’anno del Giubileo 2025. Una ricerca condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha mostrato i dati relativi alle destinazioni più gettonate dai turisti, dimostrando che nella maggior parte dei casi, 9 su 10 tra coloro che sono arrivati in Italia per motivi religiosi, non si sono fermati soltanto a Roma ma hanno viaggiato per visitare altre città soprattutto con lo scopo di vedere Basiliche, ed oltre ad Assisi, Firenze, Napoli e Venezia c’è stata proprio Milano, con un afflusso particolarmente alto al Duomo.

Inoltre è cresciuto l’interesse per altri luoghi di fede presenti nella regione, come il Santuario di Caravaggio che fa parte della Diocesi di Cremona ma si trova in provincia di Bergamo, l’itinerario della Via Francigena tra le province di Pavia e Lodi e altre 69 chiese lombarde. Nello studio viene poi evidenziato come le finalità principali dei viaggiatori dall’estero siano state quelle di poter vivere una esperienza completa, sia dal punto di vista della meditazione che della ricerca dell’autenticità.

Lombardia tra le mete preferite dei pellegrini durante il Giubileo, turismo in crescita del 6% nel 2025

In Lombardia boom di pellegrini durante il Giubileo 2025, una statistica che mostra come il turismo spirituale abbia messo la Regione in netta posizione di rilievo tra le preferenze dei viaggiatori, soprattutto quelli provenienti dall’estero, convalidando anche la tendenza già registrata con valori più elevati del passato e una notevole crescita avvenuta in poco tempo. Come dichiarato dall’assessore regionale per il turismo Barbara Mazzali, già nel 2024 le presenze erano arrivate a 53 milioni, aumentate del 26,1% rispetto al 2019 sfiorando i 21 milioni di arrivi.

Per quest’anno le previsioni, che molto probabilmente saranno confermate, parlavano di un ulteriore 6% in più. Il trend poi proseguirà anche prossimamente, in particolare in occasione delle Olimpiadi invernali, un evento per il quale sono attesi notevoli flussi di ingresso di visitatori, che grazie al programma di valorizzazione “Cuori Olimpici“, si sposteranno anche oltre le mete nelle quali sono previste gare, andando a scoprire altri luoghi di importanza culturale sempre legati allo sport.